IS-sexslave mødte sin bøddel: »Tror I, at jeg ville opgive mit liv i Tyskland for at sove i et telt igen?« 19-årig yazidi-kvinde kunne ikke få politiet til at eftersøge den IS-terrorist, der købte og voldtog hende. Derfor valgte hun og familien at forlade Tyskland igen.

Første gang hun så ham på gaden, satte han efter hende og prøvede at fange hende. Igen. Anden gang – i februar i år – var han pludselig meget tæt på hende. Han stod over for hende og sagde på arabisk lige ind i hendes ansigt:

»Jeg kender dig. Du er Ashwaq, jeg ved alt om dig«.

Hun svarede på tysk, at han tog fejl, og at hun ikke anede, hvem han var. Så stak hun af, i panik.

Solgt for 100 dollars

I 2014 købte en terrorist fra Islamisk Stat, der kaldte sig Abu Humam, teenagepigen Ashwaq Haji Hami på et slavemarked i byen Mosul i Irak for 100 dollars. Han tog hende hjem og holdt hende som sexslave i 10 uger. De var fulde af tæsk og voldtægter for den unge pige, indtil det lykkedes hende at flygte.

En flugt, der året efter endte i Tyskland, hvor hun i lighed med tusinder af andre kvinder fra det såkaldte yazidi-folk søgte om asyl. Og fik det - med ophold i byen Schwäbisch Gmünd i den sydlige delstat Baden-Württemberg.

I 2016 så hun Abu Humam, som efter hendes udsagn egentlig hedder Mohammed Rashid, igen, da han forsøgte at indfange hende på gaden. I februar i år fulgte så det andet gensyn.

Fik telefonnummer til nødstilfælde

Efter at være sluppet væk og hjem til sine forældre meldte Ashwaq Haji Hami episoden til politiet. Hun blev afhørt om gensynet med manden, der dagligt slog og misbrugte hende seksuelt og derpå sendt hjem igen. Med et telefonnummer, hun kunne ringe til, hvis hun skulle møde ham igen.

Det fjernede ikke angsten hos den unge pige. Flere gange kontaktede hun og forældrene politiet for at høre, om IS-terroristen, der formentlig selv har søgt om asyl i Tyskland, var blevet anholdt

Hun begyndte at have mareridt om IS-manden om natten og var bange for, at han endnu en gang skulle få fat i hende og bortføre hende.

Flygtede tilbage til Irak

I juni blev det for meget for Ashwag Haji Hamid. Familien valgte at flygte igen. Denne gang hjem til den kurdiske del af Irak, hvor de i dag bor i et telt i en flygtningelejr. Herfra anklager hun de tyske myndigheder for ikke at have ydet hende beskyttelse mod en terrorist og sexforbryder.

»Er der virkelig nogen, der tror, at jeg bare ville forlade Tyskland, hvis jeg var sikker der? Tror I, at jeg ville opgive mit liv for at sove i et telt igen«, spørger hun i et interview med avisen Bild, som har besøgt hende i Nordirak.

Sikker på det var IS-bøddel

Over for avisen slår hun fast, at hun er overbevist om, at det var hendes tidligere ’ejer’ og sexbøddel, hun mødte to gange i Tyskland.

»Jeg er helt sikker på, at det var ham. Jeg var jo i hans vold i månedsvis. Han købte mig for 100 dollars og behandlede mig som en ko. Jeg ville genkende ham over alt i verden. Også han kendte mig jo igen i Tyskland«, siger Ashwaq Haji Hami til avisen.

»Jeg ventede i halvanden måned på, at de skulle vende tilbage og fortælle mig, at han var anholdt. Men der skete ingenting, og vi hørte ikke fra dem«, forklarer hun om grunden til, at familien til sidst valgte at forlade Tyskland.

»Jeg stak af til Irak, så jeg ikke skal se hans grimme fjæs længere og for at glemme alt, der minder mig om ham. Men jeg var chokeret over at se ham i Tyskland«, siger Ashwag Haji Hami til det tyske nyhedssite InfoMigrants.

»Hvis jeg ikke havde set ham igen, ville jeg selvfølgelig være blevet i Tyskland. Jeg ville gøre mine studier færdig og få en eksamen, der ville kunne give mig et godt liv«, siger hun til sitet.