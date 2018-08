Sag om gruppevoldtægt vækker harme: Løsladte spanske overfaldsmænd fordrevet fra offentligt svømmebad Løsladelsen af fem spanske overfaldsmænd har fået titusinder til at kræve ny lovgivning om voldtægt. Nu har flere af mændene været nødt til at flygte fra en offentlig pool, efter vrede borgere konfronterede dem.

Fem spanske mænd, som oprindelig blev beskyldt for voldtægt, men dømt for seksuelle overgreb og mishandling, blev i midten af juni løsladt. Sagen har udviklet sig til en national skandale.

Nu er flere af dem blevet spottet i et offentligt svømmebad, og det fik vrede svømmegæster til at protestere så kraftigt, at mændene måtte flygte fra menneskemængden og forlade området sammen med en kommunal medarbejder, lyder det ifølge det spanske medie El Español.

Mændene, alle sidst i tyverne, er oprindeligt fra Sevilla, men blev i lørdags set i Palomares del Río, en forstad til Sevilla, hvor de havde deltaget i en fødselsdag, skriver den spanske avis El País.

Efterfølgende har de lokale myndigheder udtrykt, at mændene ikke er velkomne i kommunens offentlige faciliteter.

»Vi vil ikke acceptere, at Palmomares del Río bliver et tilflugtssted for voldtægtsmænd og kriminelle«, lød det fra Juana Caballero, den lokale borgmester ifølge BBC.

De fem mænd er beskyldt for gruppevoldtægt mod en kvinde. De er alle dømt for overgreb og misbrug, men ikke voldtægt.

Ifølge retten havde kvinden under overgrebet forholdt sig 'neutralt eller passivt' og havde lukkede øjne. Derfor mener retten ikke, at hun er blevet udsat for vold eller truet med vold, og i henhold til spansk lovgivning skal der være tale om en voldshandling, før en gerningsmand kan dømmes for voldtægt.

Regeringen lover ny lovgivning

Mændene er alle dømt til ni års fængsel, men er mod en kaution på 45.000 kroner blevet løsladt, mens deres appelsag forberedes. Det har vakt store protester i den spanske befolkning og fået mange til at kræve lovændringer.

Feministiske grupper har tidligere på sommeren afholdt demonstrationer i de største spanske byer. Den spanske premierminister, Pedro Sánchez, har efterfølgende præsenteret en ny lov, som forhindrer tvetydighed i voldtægtssager.

Den minder om den svenske lovgivning, som siger, at en person skal have sagt klart ja, verbalt eller psysisk.

Sagen med de fem mænd har vakt ekstra harme i den spanske befolkning, fordi mændene filmede overgrebet og delte det på Whatsapp. På appen går de fem under navnet 'La Manada', som betyder 'the wolf pack', og sagen er nu i spanske folkemunde navngivet derefter.

Mændene har inden løsladelsen siddet i fængsel, siden voldtægten fandt sted i 2016, og deres pas er blevet inddraget.