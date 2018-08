Vindmølleindustrien slår alarm: Vi lider under sanktioner De amerikanske handelsbarrierer er begyndt at gøre ondt på den danske vindmølleindustri. Brancheorganisation vil have EU til at reagere.

Den usikkerhed, som USA’s præsident Donald Trump skaber for verdenshandlen, er nu så stor, at den danske vindmølleindustri advarer om, at det forværrer konkurrencevilkårene for den danske succesbranche og fordyrer den grønne omstilling.

»Situationen for international handel er uholdbar. Det er jo lige før, man skal slå op i aviserne hver morgen for at se, om der nu er kommet nye handelshindringer det ene eller andet eller tredje sted besluttet i Det Hvide Hus i USA«, siger direktør for brancheorganisationen Vindmølleindustrien, Jan Serup Hylleberg.

Vindmølleindustrien repræsenterer store internationale selskaber som Vestas, Siemens, Vattenfall og Ørsted, men også en lang række små og mellemstore danske virksomheder.

»Det er uholdbart, at vi er havnet i en situation, hvor virksomhederne ikke har nogen pejlemærker for, hvad det er for et handelsregime, der gælder. Det gælder jo i særdeleshed for en industri som vores, som i stort omfang består af små og mellemstore virksomheder, og som siden finanskrisen har prøvet at indrette sig på en international handelssituation, hvor man har produktionsfaciliteter forskellige steder i verden. De her virksomheder er i en næsten umulig situation. Det sætter sig direkte som omkostningsforøgelser. Det forandrer konkurrencevilkårene«, siger direktøren.

USA har indført nye toldsatser på stål og aluminium fra alle sine største handelspartnere EU, Kina, Mexico, Canada og Japan og har desuden en eskalerende handelskrig i gang med Kina på andre områder.

EU svarede i juni igen med straftold på en række ærkeamerikanske varer som bourbon og Harley-Davidson-motorcykler.

Ifølge Jan Serup Hylleberg bliver danske vindmøllevirksomheder ramt på flere måder.

»De bliver ramt, hvis de direkte eksporterer til USA. De bliver også indirekte ramt, hvis de har produktionsfaciliteter andre steder i verden, herunder Kina, og bruger det som afsæt til eksport til andre markeder«, siger han.

Ifølge Jens Ladefoged Mortensen, der forsker i international handel ved Københavns Universitet, er netop den ekstreme usikkerhed begyndt at påvirke mange virksomheder.

»De indirekte omkostninger er de virkeligt farlige. Det er ikke så meget toldforhøjelserne, men der bliver skabt nervøsitet hos firmaer og investorer, og det påvirker investeringsbeslutninger. Mærsk sidder vel også og overvejer: Skal vi bygge det næste containerskib og havneanlæg? Når man begynder at samle alle de nervøse signaler sammen, så er det, man frygter, at den virkelig effekt er, at verdensøkonomien på lidt længere sigt skrumper«, siger han og peger på de første bekymrende signaler:

»Der er undersøgelser, der begynder at pege på, at optimismen for erhvervslivet er faldende, selv om det egentlig går meget godt. Eksporten er jo ikke kollapset, og Wall Street har det godt for tiden, men man udskyder investeringsbeslutninger. Jo længere tid der går, jo flere investeringer vil blive udskudt. Det er en stille tilbagetrækning, og det får altså en effekt lige så langsomt«, siger Jens Ladefoged Mortensen.

Jan Serup Hylleberg fra Vindmølleindustrien vil have EU til at handle: »Fra EU’s side er man simpelthen nødt til at sætte sig i spidsen for at få normaliseret de her handelsforhold, således at de internationale handelssamarbejder fungerer«, siger han.