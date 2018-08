Nord Stream 2: USA truer med handelskrig mod EU's allerstørste selskaber

USA er på vej ind i en gigantisk handelskrig med EU’s allerstørste selskaber.

Hvis den omstridte gasledning fra Rusland til Europa Nord Stream 2 ikke bliver droppet, kan selskaber, der finansierer gasledningen, blive ramt af amerikanske sanktioner.

Den skærpede situation skyldes to nye lovforslag om sanktioner mod selskaberne bag Nord Stream 2, som Kongressen skal behandle til efteråret.

Forslagene er fremsat, efter Trumps angreb på især Tyskland under Nato-topmødet i juli, hvor han blandt andet sagde, at Nord Stream 2 vil gøre Tyskland og kansler Merkel til en slags russisk skødehund.

Baggrunden for de amerikanske trusler er frygten for, at EU bliver afhængig af gas fra Rusland.

Det vil give præsident Putin og Moskva en klemme på Europa og i sidste ende være en sikkerhedspolitisk trussel mod Europa, mener de amerikanske politikere bag de radikale forslag.

Nord Stream 2 vil øge risikoen for angreb på energiforsyningen Agnia Grigas, Atlantic Council

Hvis sanktionerne bliver gennemført, vil de ramme nogle af Europas allerstørste selskaber: Ud over Shell er det franske Engie, østrigske OMV og de to tyske energikoncerner Uniper og Wintershall. Det sidste er et datterselskab i en af verdens største kemikoncerner, Basf.

Selskaberne har samlet over 277.000 ansatte og en omsætning over 4.000 milliarder kroner om året. Hvis Kongressen vedtager sanktionerne, vil USA lægge sig direkte ud med de allerstørste energikoncerner med afgørende betydning for EU.

Det vil bringe de mange konflikter mellem EU og USA op i et nyt og højere gear oven i uenighederne om blandt andet sanktioner mod Iran og toldsatser.

De harske angreb på Tyskland har skabt bekymringer i Berlin og var et centralt emne på et møde i sidste uge mellem kansler Merkel og præsident Putin.

Efter mødet understregede Putins talsmand, at de to statsledere begge betragter gasledningen som et rent kommercielt foretagende.

Under et besøg fredag i Georgien understregede kansler Merkel også, at Nord Stream 2 »ikke vil gøre forbundsrepublikken afhængig af Rusland på energiområdet«.

Et sårbart Europa

Senator John Barrasso har i et læserbrev i The New York Times forklaret, at Nord Stream 2 »vil gøre regionen mere sårbar over for (russisk, red.) tvang«. Barrasso fortsætter: »Når Putin ser på naturgas, så tænker han på politik, han tænker på penge, og han tænker på magt.

Det er i USA’s sikkerhedsinteresse at hjælpe vores allierede med at reducere deres afhængighed af russisk energi«, skriver Barrasso.

Agnia Grigas fra tænketanken Atlantic Council arbejder med sammenkædningen mellem energi- og sikkerhedspolitik. Hun giver Barrasso helt ret: Der er grund til at frygte en generel europæisk afhængighed af russiske energikilder.

»Nord Stream 2 vil sammen med Nord Stream 1, der allerede er i funktion, koncentrere EU’s gasforsyning i et enkelt system under Østersøen. Det forhøjer afhængigheden af en enkelt leverandør og øger risikoen for angreb på energiforsyningen militært gennem systemfejl og cyberangreb. Samtidig øger det Kremls indflydelse i EU generelt«, vurderer den litauiske energi- og sikkerhedsekspert.

Rusland kan ikke alene opfylde EU’s behov for gas Anders Stouge, Dansk Energi

Hun kalder det »helt realistisk«, at der vil komme sanktioner mod selskaberne bag Nord Stream 2. »Men det forøger risikoen for endnu dybere skel mellem Washington og nogle europæiske lande. Det vil i sig selv gøre det vanskeligere for EU og USA at koordinere deres ruslandspolitik», siger Agnia Grigas.

Professor Brenda Scaffer fra Georgetown University i Washington deler ikke frygten for Nord Stream 2.

»Personligt mener jeg, at politiseringen af Nord Stream 2 er overdreven. Hvis sanktioner mod gasledningen var det eneste våben i Vestens arsenal over for Putin, så ville vi være i store problemer«.

Hun afviser også bekymringerne for, at Ukraines økonomi vil bryde sammen, hvis de nuværende russiske transmissionsledninger gennem landet frem til EU lukkes, fordi gassen flyttes til Nord Stream 2.