Professor i Hongkong anholdt for lig i kuffert Med en blanding af gru og fascination følger indbyggerne i Hongkong med i to forskellige sager, hvor professorer er mistænkt for opsigtsvækkende mord på deres hustruer.

Da en professor i Hongkong for godt en uge siden kontaktede politiet, fordi hans hustru var forsvundet, havde han nok håbet, at ingen ville opdage, at liget af hustruen befandt sig i en kuffert på hans kontor.

Ifølge professoren forsvandt hans hustru tidligt om morgenen 17. august, efter de havde været oppe at skændes om natten.

Politiet undrede sig dog over, at de på billederne fra overvågningskameraerne i den etageejendom, hvor parret bor med deres børn, ikke kunne se nogen tegn på, at kvinden skulle have forladt bygningen.

Til gengæld kunne de konstatere, at professoren havde forladt bygningen med en stor og tilsyneladende tung trækasse.

Tirsdag i denne uge ransagede politiet så professorens kontor på University of Hong Kong, hvor de fandt trækassen. Da de åbnede den fandt de en kuffert, som der sivede blod ud af. I kufferten lå liget af en kvinde med en ledning rundt om halsen.

Der skal nu gennemføres obduktion, men politiet går ud fra, at hustruen er blevet kvalt og har altså sigtet hendes mand for mord.

Universitets rektor, Xiang Zhang, skriver i en e-mail til alle universitetets studerende og ansatte, at der er tale om en »tragisk sag«.

Gas i yogabold

Den tragiske sag kommer samtidig med, at retten i Hongkong er i gang med retssagen imod en 53-årig malaysisk professor i anæstesiologi, som er tiltalt for at have myrdet sin hustru og 16-årige datter i maj 2015.

I den opsigtsvækkende sag blev de to kvinder fundet livløse i en bil, og obduktionen viste, at de var døde af kulilteforgiftning. I bilens bagagerum fandt man en flad yogabold.

Anæstesiprofessorens kolleger på Chinese University of Hong Kong kunne fortælle, at de dagen før dødsfaldene så ham fylde store yogabolde med kulilte. En af de stadig fyldte yogabolde blev fundet under hans skrivebord.

Kulilte er en farveløs, lugtfri og meget giftig luftart, som var blevet bestilt til en forsøg med kaniner, som professoren have konstrueret.

Anklageren i sagen, Andrew Bruce, mener dog, at forsøget var et røgslør, som blot skulle give professoren adgang til den giftige gas til det »forsætlige og planlagte mord«.

Ifølge anklageren havde professoren nok ikke til hensigt at dræbe sin datter, for han vidste ikke, at hun ville være hjemme den pågældende dag.

Familiens tjenestepige har under retssagen fortalt, at professoren og hans hustru som regel spiste hver for sig og sov i forskellige værelser. Hustruen vidste, at manden havde en affære med en af sine studerende, som tidligere også havde givet familiens fire børn lektiehjælp. Elskerinden var også hans assistent ved kaninforsøgene.

Anæstesiprofessoren nægter sig skyldig i anklagerne.

Oversættelse: Mette Skodborg