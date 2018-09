Læs hele George W. Bushs tale ved McCains begravelsesceremoni: »Han kunne ikke udstå hyklere og brovtende despoter«

Cindy og familien McCain, det er ære for mig at være her i dag for at vise min medfølelse og for at hylde et fantastisk liv. Nationen deler jeres enestående families sorg og taknemmelighed for John McCain. Nogle liv er så livskraftige, at det er svært at forestille sig, at de slutter. Nogle stemmer er så rungende og markante, at det er svært at acceptere, at de forstummer. En mand, som sjældent hvilede, bliver stedt til hvile, og hans fravær mærkes fysisk, som stilheden efter et kæmpe brøl.

Det særlige ved Johns liv var, at det spændte så utrolig vidt – fra en lillebitte fængselscelle i Vietnam til det amerikanske Senat. Fra uregerlig officersaspirant til præsidentkandidat. Uanset hvor livet bragte John hen, vidste folk omgående, at der var en leder iblandt dem. Et enkelt episk liv legemliggjorde vores lands mod og storhed.

For John og mig var det en personlig rejse – vores hårdt udkæmpede politiske historie. Dengang kunne han gøre mig frustreret, og jeg ved, at han ville sige det samme om mig, men han gjorde mig også bedre. I de senere år talte vi sommetider om denne intense periode ligesom fodboldspillere, der mindes en fantastisk kamp. Med tiden forsvandt rivaliseringen. Til sidst fik jeg lov til at nyde godt af en af livets store gaver – John McCains venskab, og jeg savner det.

Få minutter før min sidste debat nogensinde med senator John Kerry (demokratisk præsidentkandidat i 2004, red.) i Phoenix forsøgte jeg at samle tankerne i baglokalet. Jeg mærkede, at der var nogen omkring mig, åbnede øjnene og 20 centimeter fra mit ansigt var McCain, som råbte: »Slap af, slap af!«.

John var frem for alt en mand med et kodeks. Han levede sit liv ud fra en række offentlige dyder, som gav både hans liv og hans land styrke og mål. Han var modig – med et mod, der skræmte hans fangevogtere og inspirerede hans landsmænd. Han var ærlig, uanset hvem der måtte blive fornærmet. Præsidenter blev ikke skånet. Han var retskaffen og anerkendte altid, at hans modstandere også var patrioter og mennesker. Han elskede friheden med den lidenskab, som man finder hos en, der ved, hvordan det er at miste den. Han respekterede den værdighed, der er iboende i ethvert liv, en værdighed, der ikke standser ved grænser, og som ikke kan udslettes af diktatorer. Frem for alt foragtede John nok magtmisbrug. Han kunne ikke udstå hyklere og brovtende despoter. Der var noget dybt nede i ham, der fik ham til at forsvare de svage og tale på vegne af de glemte på glemte steder. En af hans venner fra tiden på flådeakademiet husker, hvordan John som lavrangerende officersaspirant reagerede, da han så en overordnet overfuse en steward. Stik imod alle traditioner bad han idioten om at slå på en, der var på hans egen størrelse. Det blev et omkvæd, som blev hørt mange gange i løbet af Johns seks årtier i samfundets tjeneste.

Hvor kommer denne styrke og overbevisning fra? Måske fra en familie hvor ære simpelthen lå i luften, eller fra hans personlige erfaringer med grusomhed, som gav ham fysiske men, der varede resten af livet, eller fra en dyb brønd af moralske principper. Uanset årsagen var det denne kombination af mod og anstændighed, der definerede Johns kald, og som lå så tæt på det, som hans land kaldte på. Det er denne kombination af mod og anstændighed, der gør det amerikanske militær til noget nyt i verdenshistorien, en uforlignelig kraft, der arbejder for det gode. Det er denne kombination af mod og anstændighed, der sendte Amerika på en rejse ud i verden for at befri dødslejre, for at bekæmpe ekstremisme og for at arbejde for den ægte fred, som kun findes i frihed. John mærkede disse forpligtelser helt ind i marv og ben.

Det er en hyldest til hans moralske kompas, at systemkritikere og fængslede så mange steder fra Rusland over Nordkorea til Kina vidste, at han var på deres side. Og jeg tror, at deres respekt betød mere for ham end nogen medaljer eller æresbevisninger. Hans kamp for rimelighed og retfærdighed rakte også til vores eget militær, hvis en menig havde fået dårligt udstyr, eller en sømand var overbelastet under forfærdelige forhold. John nød i fulde drag at skælde ud på en admiral eller en general. Han forblev en besværlig officersaspirant til det sidste.