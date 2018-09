Broderskab på yderste højre revle chokerer tyske politikere, medier og kommentatorer

Et hedt forår med masser af vold og demonstrationer med det yderste højre i forening endte med, at en gruppe fans af byens fodboldhold, Energie Cottbus, i maj fejrede oprykning til 3. Bundesliga ved at gå gennem gaderne med skiltet ’de onde oprykkere’, iført hvide dragter og spidse huer, kendt fra Ku Klux Klan.

Det fik Brandenburg til at indføre et midlertidigt flygtningestop i Cottbus. Men det er slut med den slags imødekommenhed over for det yderste højre, mener politikere som Sachsens ministerpræsident, Michael Kretschmer, CDU og den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, SPD.

»Ulykkeligvis har mageligheden spredt sig i vores samfund, men det må vi væk fra. Vi må rejse os fra sofaen og sige fra ... Hvis Hitler-hilsenen vises igen i gaderne, vil det være en skamplet på vores land. Vi må rejse os over for højreekstremisterne og ikke dukke os ... Ellers vil Tysklands ry lide permanent skade«, sagde Heiko Maas søndag til Bild am Sonntag.