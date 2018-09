To russiske agenter fløj ind med gift i en falsk parfumeflaske og forsøgte at dræbe to briter - nu er de efterlyst Britisk politi mener at have opklaret Novichok-angreb på en tidligere russisk spion og hans datter i Salisbury. Premierminister May siger, at aktionen blev godkendt højt oppe i det russiske system.

FOR ABONNENTER To russiske efterretningsagenter udførte nervegiftangrebet i marts mod en tidligere russisk spion, der boede i Storbritannien. Det sagde premierminister Theresa May onsdag, efter at den britiske anklagemyndighed havde rejst tiltale mod de to mænd for mordforsøg. Det er de første officielle anklager i sagen, der har udløst skarpe internationale reaktioner.