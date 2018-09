Her er fem eksplosive passager fra den nye Trump-bog I bogen ’Fear' af journalisten Bob Woodward beskrives USA’s præsident som uligevægtig, nedladende og løgnagtig.

Passage 1: Trump dumper i Rusland-test

I bogen beskrives det, hvordan Donald Trump i januar i år satte sig ned sammen med bl.a. sin eksterne advokat John Dowd for at lave et rollespil over, hvordan en afhøring hos Rusland-undersøger Robert Mueller i givet fald ville foregå.

Her løj og modsagde Donald Trump sig selv og eksploderede i et langt vredesudbrud. Det skriver journalisten Bob Woodward i sin bog ’Fear’ ifølge amerikanske medier, der har fået fat i bogen.

På et senere møde med Robert Mueller argumenterede John Dowd angiveligt for, at Trump ikke kan lade sig udspørge, fordi han bare ville opfinde ting, og referatet ville blive lækket og læst i hele verden. »Jeg har ikke tænkt mig at sidde der og lade ham ligne en idiot«, skal John Dowd have sagt til Mueller.

Senere advarede han Trump om, at han vil ende i en fangedragt, hvis han stiller op til afhøringen, skriver Woodward.John Dowd afviser dele af Bob Woodwards beskrivelse og kalder det en ære at have tjent præsidenten.

Passage 2: »En dummernik fra Sydstaterne«

Donald Trump håner og nedgør angiveligt ofte både medarbejdere og modstandere, og det sidste år har justitsminister Jeff Sessions været et af hans yndlingsofre.

Trump er rasende over, at Sessions har erklæret sig inhabil i relation i undersøgelsen af et eventuelt samarbejde mellem Trump-folk og russere før valget i 2016.

Woodward citerer Trump for at have kaldt Sessions »mentalt retarderet« og »en dummernik fra Sydstaterne«, mens han gjorde grin med hans tykke Alabama-dialekt.

Det afviser Trump på Twitter. Præsidenten er også citeret for at kalde sin tidligere stabschef Reince Priebus for »en lille rotte« og sin senere advokat Rudy Giuliani for en »baby«. Rudy Giuliani forsvarede Trump på tv, da en optagelse i valgkampen i 2016 viste kandidaten tale beskidt og nedsættende om kvinder. »De tog bleen af dig. Du er som en lille baby, der skulle skiftes. Hvornår bliver du en mand?«, er Trump citeret for at sige til ham.

Passage 3: Trump ville slå Assad ihjel

Efter et giftgasangreb i Syrien i april 2017 ville Donald Trump angiveligt likvidere Syriens præsident, Bashar al-Assad.»Lad os fucking slå ham ihjel. Lad os gå ind. Lad os slå hele den forpulede flok ihjel«, skal Trump have sagt.

Forsvarsminister James Mattis svarede angiveligt Trump, at han ville se nærmere på det, men beroligede bagefter andre om, at det ville man ikke, fremgår det af et referat af bogen i avisen The Washington Post.

Bogen beskriver også folk omkring Trump som værende alarmerede over hans begrænsede viden og manglende nysgerrighed i udenrigspolitikken. Om Afghanistan er Trump citeret for at opfordre sine generaler til at slå ihjel og ikke efterspørge en strategi. Om den allierede Sydkorea er han citeret for at spørge, hvorfor USA bruger penge på at have tropper der. Forsvarsminister Mattis er refereret for at sige, at Trumps forståelse er som en elev i 5. eller 6. klasse. James Mattis har afvist den beskrivelse som »et produkt af nogens livlige fantasi«.

Passage 4: Ville beskytte USA mod præsidenten

I bogen skriver Bob Woodward, at Trumps tidligere økonomiske toprådgiver Gary Cohn fjernede et udkast til et dokument fra skrivebordet i det ovale værelse af hensyn til nationens sikkerhed.

Dokumentet ville angiveligt have trukket USA ud af en handelsaftale med Sydkorea og dermed bringe et hemmeligt amerikansk program til at opdage nordkoreanske missiler i fare.

Gary Cohn skal selv have beskrevet situationen for en kollega. »Han får aldrig dokumentet at se. Er nødt til at beskytte landet«, er Gary Cohn citeret for at sige. Donald Trump har i givet fald ikke savnet dokumentet, må man formode.

Woodward beskriver også andre initiativer fra kredsen omkring præsidenten, der angiveligt skulle forhindre ham i at skade USA’s interesser.

Donald Trump afviser det i et interview med The Daily Caller og siger, at ingen har taget noget fra ham.