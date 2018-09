Eksklusivt interview med Moderaternas formand: »Det er utroligt beklageligt, at statsministeren lyver«

'Ja’, ’nej’ eller ’måske’ til samarbejde med partileder Jimmie Åkesson og Sverigedemokraterna har udviklet sig til at blive et af den svenske valgkamps mest centrale temaer.

Den borgerlige statsministerkandidat Ulf Kristersson erklærer sig decideret rasende over, at statsminister Stefan Löfven (S) her i valgkampens slutspurt konsekvent har påstået, at et borgerligt magtskifte vil være det samme som at åbne døren til magt og indflydelse til Sverigedemokraterna.

»Jeg synes, det er utroligt beklageligt, at statsministeren lyver om Moderaterna. Det er, hvad han gør. Stefan Löfven lyver systematisk om vores politik og vores hensigter. Sådan gør man bare ikke. På mange andre måder er han en fin person, men han burde holde sig til sandheden«, siger Ulf Kristersson.

Vi sidder i Moderaternas kampagnebus fredag midt på dagen. Kristersson er på vej fra en peptalk på torvet i Vallentuna til et nyt på Medborgarplatsen på Söder i Stockholm. Vi har talt om Stefan Löfvens udtalelser gennem de seneste dage. For eksempel denne fra i onsdags, da han besøgte studenter i Västerås, hvor Politiken var til stede. Her sagde statsministeren:

»Desværre er det sådan, at Moderaterna og Kristdemokraterna helt åbenlyst – og Centerpartiet og Liberalerna lidt mere utydeligt – er parat til at samarbejde med eller blive afhængig af et parti, Sverigedemokraterna, som angriber medier, skræmmer minoriteter, og som siger, at jøder og samer ikke kan være svenskere«.

Ulf Kristersson går til valg på at danne en regering sammen med netop disse tre partier. Han afviser samtidig at give indrømmelser til Sverigedemokraterna.

Men Löfvens pointe er jo, at du siger, at du vil forsøge at danne en regering, uanset om du og din blok bliver mindre eller større end Löfvens rødgrønne blok. Han mener, at du dermed vil gøre dig afhængig af en form for passiv støtte fra Sverigedemokraterna?

»Skulle det være til forskel fra Socialdemokraterna? Det er jo et ubegribeligt standpunkt. Stefan Löfven leder et parti med 25 procent af stemmerne. Jeg har aldrig hørt ham sige, at hvis han ikke har en majoritet bag sig, så vil han ikke regere«.

serie Svensk valg I morgen går Sverige til valg. Meningsmålingerne viser, at det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterna står til stor fremgang, og at der kan blive vendt op og ned på den svenske Riksdag. Valgkampen har i høj grad handlet om de mange migranter og flygtninge, der er kommet til landet de seneste år. Politiken har dækket valgkampen løbende og rejst rundt for at tale med svenskerne om, hvad den politiske omvæltning gør ved landet.

Er du overrasket over de angreb, eller er det bare valgkamp?

»Det er bare nonsens. Socialdemokraterna har ikke fattet, at vi har forladt Tage Erlanders tid. De har ikke 50 procent, de har ikke 40 procent, de har ikke 30 procent. De er er bare et parti blandt andre partier. Velkommen til virkeligheden«.

Ros eller dødskys?

I denne tid mødes Ulf Kristersson hver eneste aften med de andre partiledere til partilederdebatter i de svenske medier. Efter slutdebatten på TV4 i torsdags sendte Jimmie Åkesson en diskret giftpil med ros i retning af Moderaternas formand.

Kristersson brugte en stor del af sin taletid på at optræde som hård mand i rets- og udlændingepolitikken. Efter debatten sagde Åkesson til Aftonbladet, at han mente, at Kristersson næsten havde lydt som en sverigedemokrat.

Opfatter du det som en ros eller et dødskys?

»Det spiller ingen rolle. Alle, som synes, at vores politik er god, må gerne stemme på os. Både ved riksdagsvalget og i Riksdagen. Vi står for vores politik. Indimellem får man støtte af socialdemokrater, andre gange af sverigedemokrater. Nogle gange får man støtte af begge parter«.

Du har ofte sagt, at du ikke vil samarbejde med Sverigedemokraterna. Men hvordan vil du karakterisere Jimmie Åkesson som politisk kollega?

»Han er en rutineret partileder. Han er den partileder, som har haft den rolle længst af alle. Han er dygtig. Jeg respekterer alle demokratisk valgte partiledere i den formelle forstand. De sidder i Sveriges Riksdag. Jeg hilser på dem som alle andre. De her dumheder med ikke at ville give hånd og den slags synes jeg ikke om«.

Så når I mødes omkring duellerne, taler du lige så afslappet med Åkesson som med Stefan Löfven, Jonas Sjöstedt fra Vänsterpartiet eller Annie Lööf fra Centerpartiet?

»Ja, jeg har intet problem med at tale med folk, hvis synspunkter jeg ikke deler. Jeg behandler alle som medmennesker. Man må skille sag og person ad. Jeg har ingen problemer med at gøre det med socialdemokrater, folk fra Vänsterpartiet eller med sverigedemokrater. Men deri ligger ingen forpligtelse til at samarbejde med nogen, hvis opfattelse man ikke deler«.

Der findes en semantisk diskussion i svensk politik nu, der handler om, hvad du egentlig mener med at ville føre samtaler med Sverigedemokraterna. Du vil samtale, men ikke forhandle. Hvad er forskellen?

»Jeg er ikke semantiker. Jeg bryder mig ikke om det. Jeg har sagt, at vi kommer ikke til at indgå i regeringsforhandlinger eller regere sammen med Sverigedemokraterna. Det står jeg fast ved. Men vi kommer naturligvis til at respektere, at de findes i Sveriges Riksdag«.

Men ville du også tilpasse dit eventuelle regeringsprogram til synspunkter fra Sverigedemokraterna og på den måde sørge for, at din eventuelle regering kan slippe igennem en tillidsafstemning i Riksdagen?