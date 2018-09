Exitpoll: Sverige står foran en dramatisk valgaften

Og den spritnye exitpoll er altså ingen opmuntring for Stefan Löfven og hans parti, der står til at få 26,2 procent af de blågule stemmer, det dårligste valg i 100 år for de svenske socialdemokrater. Man skal således tilbage til 1917 for at finde et ringere valgresultat – og det er vel at mærke et stolt svensk socialdemokrati, som i sine fineste valgstunder har været helt oppe at runde halvdelen af stemmerne.

Også for Moderaternas formand, Ulf Kristersson, har de seneste uger været lange og trælse. Han overtog lederskabet af det konservative parti i efteråret 2017 efter et tumultarisk forløb, hvor hans forgænger, Anna Kinberg Batra, trådte tilbage som følge af dårlige meningsmålinger og utilfredshed i partiet med hendes planlagte politiske tilnærmelser til Sverigedemokraterna.

Siden er det ikke gået stort bedre med meningsmålingerne, og hvis exitpollen på 17,8 procent holder stik, vil Moderaterna siden valget i 2014 have smidt hele 5,4 procentpoint. Moderaterna er dermed faldet dybt, siden den konservative statsminister, Fredrik Reinfeldt, i 2010 genvandt statsministerposten med 30 procent af stemmerne.

Valget store stemmesluger, hvis exitpollen holder, bliver det højrenationale parti Sverigedemokraterna. Partiet har siden sin debut i Riksdagen i 2010, hvor det høstede 5,7 procent af stemmerne, kun oplevet fremgang blandt de svenske vælgere. I 2014 blev det til 12,9 procent og en placering som Sveriges tredjestørste parti. Med den spritnye exitpoll på 19,2 procent af stemmerne tyder alt nu på, at partileder Jimmie Åkesson kommer til at stå i spidsen for Sveriges næststørste parti.

To andre partier, der ifølge exitpollen står til fremgang, er det borgerlige midterparti, Centerpartiet, der går fra 6,1 procent til 8,9 procent, og det socialistiske Vänsterpartiet, der i 2014 fik 5,7 procent og nu står til hele 9 procent. De to partiers fremgang bliver dog ikke nok til at sikre hverken de borgerlige eller socialdemokraterne et parlamentarisk flertal uden støtte fra valgets store stemmesluger, Sverigedemokraterna.