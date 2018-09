'Nu ska vi jobba med våldig fart': Hjælp Sverige med at danne ny regering Den svenske valggyser gav intet svar på, hvem der skal danne den kommende regering. Her får du muligheden for at lege med mulige koalitioner og hjælpe vores naboland på vej.

»Nu ska vi jobba med väldig fart«.

Sådan lyder en svensk julesang skrevet af Gullen Bornemark fra 1962, der skildrer den travle tid i julemandens værksted lige før »julhelgen«.

I Sverige bliver der »också jobbat« i skrivende stund på intet mindre end regeringsdannelser.

Den svenske valgnat gav intet klart svar på, hvilke partier der sammen skal danne den kommende regering i vores naboland.

Rødgrøn og blå blok står næsten lige, hvor de rødgrønne er promiller foran. De står netop i et limbo, da ingen af blokkene vil samarbejde med med det højrenationale Sverigedemokraterna.

Men det kan blive svært at danne regering uden om partiet, der blev en af nattens helt store vindere målt på vælgerfremgang.

Med 17,6 procent af de blågule stemmer i ryggen står partiet til en fremgang på 4,7 mandater.

Hvis ikke de svenske partier kan stable en ny regering på benene, kan der i yderste tilfælde tidligst blive nyvalg efter jul. Den første mulige dato i kalenderen er 25. december.

Her får du muligheden for at skåne Sverige for endnu en valggyser, så de uden bankende hjerte kan nyde »Janssons frestelse« og læskedrikken »julmust« ved deres 'mörbylånga' spisebord fra Ikea til jul, mens sneen sænker sig over svenske ødegårde.

For at danne regering skal en koalition have 175 mandater i ryggen. Du kan prøve at løse kabalen her: