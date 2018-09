Voldsom orkan sætter kurs mod USA

Amerikanske meteorologer siger mandag, at orkanen Florence har udviklet sig til en storm i kategori fire, det næsthøjeste på skalaen.

Den har kurs mod det sydøstlige USA og vil kunne forårsage store ødelæggelser, hedder det.

»Florence er hurtigt ved at blive en voldsom orkan«, skriver orkaneksperten Eric Blake.

Mere nøjagtigt har den mandag kurs mod South Carolina og North Carolina. Den ventes at ramme torsdag.

Langs hele den sydlige del af østkysten er myndighederne ved at forberede folk på, at det kan blive nødvendigt at evakuere dem.

