Efter mistanke om amerikanske krigsforbrydelser: Trump truer den internationale straffedomstol med sanktioner USA indfører sanktioner mod den internationale straffedomstol og mod lande, der samarbejder med den om en efterforskning af krigsforbrydelser i Afghanistan.

Forlydender om at den internationale straffedomstol pønser på at efterforske mulige amerikanske krigsforbrydelser i Afghanistan, har fået den amerikanske regering helt op i det røde felt.

Præsident Donald Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, truer med at gå personligt efter dommere og efterforskere, der giver sig til at undersøge mistankerne mod USA. USA slår desuden igen mod forsøg på at undersøge israelske forbrydelser i kampen mod palæstinenserne.

»USA vil benytte alle nødvendige midler for at beskytte vore egne og vore allieredes borgere fra uretfærdig retsforfølgelse i denne illegitime domstol«, siger præsident Donald Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Reuters har set en kopi af Boltons tale til en konservativ amerikanske tænketank, The Federalist Society, der afholdes i Washington mandag aften dansk tid.

Hvis den internationale straffedomstol gør alvor af at efterforske mulige amerikanske krigsforbrydelser, »vil USA slå igen« som Bolton udtrykker det. Han truer med at udelukke dommere og efterforskere fra indrejse i USA, indefryse midler, der har stående i det amerikanske finansielle system og retsforfølge dem i amerikanske domstole.

»Vi vil ikke samarbejde med ICC (International Criminal Court, red.). Vi ikke yde nogen assistance til ICC. Vi vil ikke være en del af ICC. Vi vil lade ICC dø i ensomhed. Praktisk talt er er ICC allerede død set med vore øjne«, siger Bolton.

Straffedomstolens anklager, Fatou Bensouda, bad tidligere på året formelt om tilladelse til at åbne en efterforskning af krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, begået af alle de stridende parter i Afghanistan: Taliban, IS, afghanske sikkerhedsstyrker, krigsherrer og den amerikansk ledede koalition.

Domstolen har modtaget over en million anmeldelser om overgreb og grusomheder fra afghanske ofre, skriver Forbes.

Lukker PLO's kontor i Washington

Sikkerhedsrågiveren og den amerikanske regering er også stærkt utilfreds med, at den palæstinensiske befrielsesorganisation PLO forsøger at få ICC til at åbne en efterforskning af israelske krigsforbrydelser.

Det fører nu til, at PLO's kontor i Washington bliver lukket, bebuder Bolton i sin tale.

Saeb Erekat, en frontfigur i det palæstinensiske selvstyre, bekræfter i en erklæring på PLO's hjemmeside, at meddelelsen om kontorets lukning er kommet frem.

»Det er endnu en bekræftelse på, at Trump-regeringens politik, der afstraffer det palæstinensiske folk kollektivt, herunder ved at skære på humanitær bistand til sundhed og uddannelse«, skriver han.

Saeb Erekat betegner udmeldingen fra Trumps nationale sikkerhedsrådgiver som »en farlig eskalation, der viser at USA er parat til nedbryde det internationale system for at beskytte israelske forbrydelser«.

For tre måneder siden opfordrede det palæstinensiske selvstyre ICC til at undersøge krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og apartheid i forbindelse med den israelske besættelse af Gaza og Vestbredden, der ikke er internationalt anerkendt. Anmeldelsen kom kort efter nedskydningen af demonstranter i Gaza, der nærmede sig det israelske sikkerhedshegn.

Israel har affærdiget anmeldelsen, fordi ICC ikke har nogen myndighed i Israel, der ikke har tilmeldt sig domstolen.

Men Palæstina er blevet anerkendt som observatør i FN-systemet og har tilmeldt sig straffedomstolen. Hvis israelske sikkerhedsstyrker har begået internationale forbrydelser kan de godt være underkastet straffedomstolens myndighed, skriver The Guardian.