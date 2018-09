Anklage: Kina huser hemmelige genopdragelseslejre bag pigtråd - USA overvejer sanktioner Mindst en million muslimske uighurere er ifølge FN interneret i genopdragelseslejre i det vestlige Kina. Mens Trump-regeringen overvejer sanktioner, nøjes Danmark med at beklage undertrykkelsen.

På et åbent stykke land i Kinas vestlige region Xinjiang ligger en klynge af bygninger omkranset af et op til fire meter højt pigtrådshegn. Ved indgangene står bevæbnede vagter.

De kinesiske myndigheder siger, at bygningerne er et uddannelsescenter.

Ifølge netmagasinet Bitter Winter, der rapporterer om religiøs frihed i Kina, er bygningskomplekset derimod en af de mange hundrede lejre, som de kinesiske myndigheder har opført, hvor uighurere og andre medlemmer af muslimske mindretal i den vestlige del af landet bliver sendt på tvungen genopdragelse for at lære at elske Kina og det kinesiske kommunistparti.

Bitter Winter har offentliggjort flere billeder af den påståede lejr, og ifølge magasinet er forholdene i lejren særdeles hårde. Rummene er små og overfyldte, de internerede har forbud mod at stå ved vinduerne, og overalt bliver de overvåget af kameraer.

Omfattende kritik

Oplysningerne er på linje med en lang række andre alvorlige anklager, som FN og menneskerettighedsorganisationer på det seneste er kommet med mod Kina om massiv undertrykkelse af uighurerne og andre muslimske mindretal i Xinjiang-regionen.

Ifølge flere medier har den omfattende kritik nu fået den amerikanske regering til at overveje at indføre sanktioner mod Kina, hvilket er overraskende, fordi den amerikanske præsident, Donald Trump, hidtil ikke har givet menneskerettigheder høj prioritet i sin udenrigspolitik.

Avisen The Guardian citerede i går talsmand for det amerikanske udenrigsministerium, Heather Nauert, for, at USA er »dybt bekymret over de forværrede indgreb mod ikke bare uighurerne, men også kasakherne og andre muslimer i denne region af Kina«.

I sidste måned anmodede en række politikere i Kongressen den amerikanske regering om at indføre sanktioner. Den anmodning har nu fået Trump og hans ministre til at se på, om der skal lægges begrænsninger for amerikansk salg af overvågningsudstyr til Kina, og om flere politiske topfolk i Xinjiang-regionen skal have indrejseforbud til USA, have deres eventuelle midler i amerikansk banker indefrosset og forhindres i at lave handler med amerikanske virksomheder.

Vælger Trump at indføre sanktionerne, kan det få følger på andre områder, fordi USA står midt i en handelskrig med Kina og samtidig har brug for Kina til at lægge pres på Nordkorea.

Overvejelserne om sanktioner tog ifølge flere medier fart, da FN i sidste måned anslog, at Kina har interneret mindst en million uighurere i genopdragelseslejre.

Derudover udgav menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch i søndags en rapport, som fastslog, at man skal helt tilbage til kulturrevolutionen fra 1967 til 1976 for at se menneskerettighedskrænkelser i samme omfang som dem, der nu bliver begået mod uighurerne og andre muslimske mindretal i Xinjiang-regionen.

Kinesisk frygt

Årsagen til undertrykkelsen er, at kommunistpartiet ser særligt uighurerne som en sikkerhedstrussel, fordi deres muslimske kultur og historie er anderledes end den kinesiske og indeholder en nedgroet modstand mod at underlægge sig Beijings dominans.

Efter at uighurere havde stået bag en stribe voldelige angreb særligt i 2014, skred den kinesiske præsident, Xi Jinping, ind og intensiverede en kampagne, der skulle omdanne uighurerne og andre fra muslimske minoriteter til loyale samfundsborgere og tilhængere af kommunistpartiet.

En stor del af inspirationen til kampagnen kom fra Tibet, hvorfra Xi Jinping hentede en af sine støtter, Chen Quanguo, og gjorde ham til ny partichef i Xinjiang-regionen.

Siden er flere hundrede genopdragelseslejre angiveligt blevet opført, hvor internerede bliver tvunget til at høre på pro-kinesiske taler, lytte til patriotiske sange og skrive selvkritiske tekster.