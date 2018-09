Vandt over Washington og Dubai: København bliver vært for nyt stort klimamøde Borgmestre fra 96 af verdens største byer kommer til Danmark næste år.

Borgmestrene fra 96 byer, herunder mange af verdens største megabyer, mødes i København til deres næste topmøde i september næste år.

Det besluttede megabyernes styregruppe onsdag aften dansk tid på et møde i San Francisco.

Borgmestrenes netværk, der kalder sig C40, selvom det nu består af næsten 100 byer, samler sig om at gennemføre klimaaftalen fra Paris og nå målsætningen om at holde den globale opvarmning under 1,5 grader.

»I sit bud slog København især på, at man der kan se den grønne omstilling i levende live. Borgmestrene kan samtidig opleve en storby i kraftig økonomisk vækst og med høj livskvalitet. Det var kernen i Københavns fortælling og det blev udslagsgivende«, siger Simon Jansen, direktør for C40's europæiske kontor i London.

C40 er det eneste sted, borgmestrene fra verdens megabyer samles, fremhæver Simon Jansen.

Tilsammen har byerne omkring 650 millioner indbyggere og står for en fjerdedel af verdens samlede bnp.

»Det giver C40-topmøderne en enorm betydning og rækkevidde«, siger Simon Jansen.

81 af byerne i netværket hører til verdens allerstørste. 15 mindre byer, herunder København, er inviteret med for at inspirere de store.

Da borgmestrene sidst mødtes for to år siden var Donald Trump netop blevet valgt til USA’s præsident efter at have lovet at trække USA ud af Paris-aftalen. Borgmestrene enedes om at fortsætte desuagtet og det blev ifølge Simon Jansen et vigtigt politisk signal, der var med til at holde Paris-aftalen i live.

I København forventes megabyerne at fokusere på praktiske løsninger. De har forpligtet sig til at stå klar med en klimaplan, der opfylder Parisaftalen, inden 2020. Og det fokus var afgørende for, at flertallet af de 17 borgmestre i styregruppen pegede på København.

»Tiden er ufattelig knap, og det ved borgmestrene godt. Derfor holder de skarpt øje med økonomisk overkommelige løsninger, der er gennemprøvet og fungerer«, siger Simon Jansen, Europa-direktør i C40.

Borgmestertopmødet kommer til at koste lidt over 13 millioner kroner. Kommunen betaler de 7, Realdania har sponseret 6.

»Det er ikke bare København, der vil få glæde af, at København bliver et udstillingsvindue for grønne løsninger, det er hele Danmark«, siger Jesper Nygaard, direktør for Realdania.

Han ser samarbejdet mellem megabyerne som en motor også for alle de mindre.

»Når vi hjælper verdens største byer har det også meget stor betydning for de mange millioner mindre byer i verden, som også har brug for stærke klimaløsninger. Og når i København får et udstillingsvindue til hele verden, så får det hele Danmark på verdenskortet. Det vil også få stor inspirationsværdi for mindre danske byer som Frederikssund og Fredericia«, siger Jesper Nygaard.

Borgmestermøder skal ifølge Nygaard ikke kun bruges til at sælge danske løsninger. Det gælder også om at få trukket udenlandske erfaringer og viden til Danmark.

»Der er ingen tvivl om, at borgmestertopmødet er overordentlig attraktivt. Derfor har København også været oppe mod mange andre byer, der har kæmpet hårdt for at få det«, siger han.

C40 oplyser, at over ti storbyer verden over bød sig til. Efter en indledende runde stod Washington DC, Dubai og København tilbage. Hvor tæt de tre byer lå på målstregen kan C40's Europa-direktør, Simon Jansen, af principielle grunde ikke oplyse.