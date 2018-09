Japans ekstreme vejr: Varmerekord, tyfoner og jordskred Japan er på kort tid blevet ramt af flere ekstreme vejrforhold, som godt kan forklares med tilfældigheder. Men også med varmere temperaturer på kloden.

11 personer mistede livet, og mindst 600 personer blev såret, da den værste tropiske orkan siden 1993 blæste ind over Japan 4. september.

To dage senere ramtes landet af et jordskælv, der udløste et jordskred. Flere tusind mennesker måtte evakueres, millioner var uden strøm, og 39 er meldt døde ifølge amerikanske CNN.

De to seneste katastrofer kommer efter en sommer, hvor Japan både har været ramt af ekstrem hedebølge med varmerekord og store skybrud, der udløste jordskred, hvor flere end 200 mistede livet.

Baseret på sine 30 års observationer og studier vurderer seismograf Robert Geller, professor emeritus ved University of Tokyo, at antallet af skybrud i Japan sandsynligvis kun vil blive værre:

»Vi burde holde op med at kalde det 'ekstremt' og erkende, at dette sandsynligvis er det nye normale«, har han sagt til CNN.

Det bliver mere intenst

Ifølge klimamodeller, som de fleste eksperter er enige om, vil hyppigheden af ekstremt vejr stige. Og da Japan i forvejen er udsat, når det gælder ekstreme vejrforhold og naturkatastrofer, så kan det virke logisk nok, at intensiteten øges, forklarer senior klimatolog John Cappelen fra Danmarks Meterologiske Institut.

Det er dog forenklet at sige, at vejrfænomenerne hen over sommeren og efteråret i Japan er en følge af den globale opvarmning, vurderer han.

»Men jo varmere temperaturer, vi har på Jorden, jo mere energi er der til de vejrfænomener, der får sit brændstof fra varmen«, siger John Cappelen.

Når temperaturen øges, vil der være mere energi til stede. Der vil hurtigere fordampe vand fra havet, og den varme luft kan indeholde mere vand. Og denne vanddamp er brændstof for de tropiske orkaner.

»Derfor vil den øverste grænse for vindhastigheden øges, og der vil komme mere vand ud af systemerne - det vil regne mere. Det vil alt andet lige kunne føre til større skade. Både på grund af vinden i sig selv, de større bølger, som kraftigere vinde vil kunne skabe, og større oversvømmelser på grund af, at der kan være mere vand i systemet«, siger John Cappelen.

Samme gennemsnit siden 1981

John Cappelen har undersøgt hyppigheden af orkaner siden 1981, og selv om der er store variationer år for år, er der ikke en trend at finde.

»Det ser ikke ud til, at der kommer flere orkaner. Der er omkring 85 i gennemsnit per år, og sådan har det set ud siden 1981. Men undersøgelsen viser ikke, om de bliver kraftigere eller større med årene«, siger han.

Den største orkan, man har målt, var tyfonen Tip, som ramte Japan i 1979. Den målte 2.220 kilometer i diameter, men nåede at aftage i vindstyrke til lidt over 20 meter per sekund, inden den ramte kysten.

I 1959 blev Japan ramt af tyfonen Vera, som fik det japanske navn Isewan. Tyfonen er den stærkeste og mest dødbringende, der endnu har ramt landet. Den dræbte mindst 5.000 og gjorde et alvorligt indhug i Japans økonomi. Tyfonen blev årsag til flere lovindgreb, der blandt andet betyder, at der hvert år skal laves en katastrofeberedskabsplan.

Foto: Ichiro Sakano/AP Havnen Aki i Kochi i det vestlige Japan blev ramt af store bølger, da Jebi steg i land. Foto: Ichiro Sakano/Kyodo News via AP

Orkanen Jebi, som havde vindhastigheder på op til 48 meter per sekund, ramte Kansai-regionen med storbyen Osaka på Japans hovedø tirsdag middag lokal tid 4. september.

Fakta Tyfoner, cykloner og hurricanes Tyfoner, cykloner og hurricanes er ord, der dækker over det samme vejrfænomen, nemlig tropiske orkaner. Navnene bruges forskelligt alt efter, hvor de er opstået. Hurricanes: Når orkanen er opstået i det Caribiske hav, den Mexicanske Gulf og det nordlige Atlanterhav, den østlige del af det nordlige Stillehav, og den centrale del af det nordlige Stillehav. Tyfoner: Når orkanen er opstået i den vestlige del af det nordlige Stillehav og omkring Filippinerne. Cykloner: Når orkanen er opstået i det sydvestlige Indiske Ocean, det sydvestlige Indiske Ocean, i Salamonhavet og Papuabugten, i det sydvestlige Stillehav, omkring Indonesien og omkring Australien Kilde: DMI Vis mere

Den blæste tage af huse, væltede containerstabler, fejede biler sammen i bunker, hvorefter de brød i brand, og blæste et 89 meter langt tankskibind i en motorvejsbro, der leder ud til områdets lufthavn, Kasai International Airport.

Den blev regnet som en kategori 3-tyfon på Saffir-Simpson-skalaen, som har fem trin, hvor fem er hårdest. Tidevandet var det højeste, siden en tyfon i 1961 ifølge det japanske public service medie NHK