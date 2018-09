General udfordrer russisk oppositionsleder til nævekamp: »Jeg vil gøre dig til en lækker og saftig hakkebøf« Russisk lovforslag vil give politikere og embedsmænd ret til æresoprejsning ved gammeldags dueller. Forslaget kommer efter en general er blevet beskyldt for korruption.

Det lød først som en upassende vittighed, da chefen for den russiske nationalgarde i tirsdags udfordrede landets stærkt Putinkritiske oppositionsleder Alexei Navalny til en tvekamp og truede med at tvære ham ud.

»Jeg vil gøre dig til en lækker og saftig hakkebøf«, siger han blandt andet.

Det blev lidt mindre morsomt, da præsident Putins talsmand, Dmitri Peskov, bakkede op om ideen.

»Somme tider er man nødt til at bekæmpe ondsindet sladder med alle midler«, sagde talsmanden.

Og endnu mindre morsomt, da Ruslands Liberaldemokratiske parti torsdag fremsatte et lovforslag, der skal lovliggøre dueller.

Lovforslaget er tilsyneladende en tro kopi af et gammelt kodeks for dueller, der blev forbudt af kommunisterne i 1917. Den eneste forskel er, at ordet 'adelsmænd' i den gamle tekst er skiftet ud med 'embedsmænd i regeringen og kommunerne' i det nye lovforslag, skriver New York Times' korrespondent.

»Embedsmænd og politikere skal have ret til at forsvare deres ære«, lyder begrundelsen for lovforslaget, der lægger op til at duellanterne må vælge mellem sabler, små sværd og pistoler, når sagen skal afgøres.

Balladen begyndte, da Navalny tirsdag fremlagde en undersøgelse af korruption i Nationalgarden. Han anklagede ledelsen for at købe underlødige fødevarer til soldaterne for overpris og for at score gevinsten gennem en virksomhed, der er knyttet til regeringschefen.

Kort efter lod den anklagede, General Viktor Solotov, sin harmdirrende reaktion filme på en video, som han lagde ud på Nationalgardens kanal på YouTube. Henvendt til Navalny sagde generalen:

»De har fremsat fornærmende og bagvaskende spekulationer om mig. Officerer har ikke for vane at tilgive den slags. Siden tidernes morgen har sådanne misædere fået et slag et slag i ansigtet og blevet udfordret til duel«, siger han ifølge RT.

»Hr. Navalny, ingen kan forhindre os i at genoptage i det mindste dele af disse traditioner. Jeg taler her om æresoprejsning. Jeg udfordrer Dem ganske enkelt til en nævekamp i en boksering eller på en måtte, hvor De end måtte ønske det, og jeg lover at jeg vil omdanne Dem til hakkekød«.

Ifølge RT, der finansieres af den russiske stat, erkender general Solokov, at der undertiden er problemer med tyveri og korruption i nationalgarden.

»Vi ser faktisk forbrydelser, de findes i virkeligheden. Derfor bekæmper vi dem. Vi finder de skyldige, der enten bliver fyret eller stillet for retten, alt efter hvad de har gjort«, siger han.