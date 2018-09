Arkæologer tror, de har fundet James Cooks skib, som har ligget 243 år på havets bund ’HMB Endeavour’ er muligvis fundet i amerikansk farvand. Skibet har stor betydning for Australiens historie, så spørgsmålet er nu, hvem James Cooks skib skal tilhøre.

I 1770 var den britiske opdagelsesrejsende James Cook med skibet 'HMB Endeavour' den første til at kortlægge den australske østkyst, hvorefter Storbritannien gjorde krav på området. Efterfølgende sank skibet, og det har siden været et af verdens største maritime mysterier.

Nu er arkæologer dog ret sikre på, at de har løst gåden om det historiske skib, som Cook sejlede på sin færd til New Zealand og Australien. Det skriver den australske avis The Sydney Morning Herald.

James Cook solgte senere skibet, og det blev efterfølgende brugt til at transportere gods under den amerikanske uafhængighedskrig. Her sank det i 1775 ud for det, der i dag er den delstaten Rhode Island, og det er her, arkæologerne har fundet det næsten 250 år senere. Det historiske gennembrud skal officielt præsenteres i USA fredag.

Dyrt at fiske op

I over 25 år har frivillige arkæologer ledt intenst efter det historiske vrag. 13 forskellige sunkne skibe er blevet undersøgt, og søgningen er nu snævret ind til ét, meget lovende bud.

De seneste år har det nationale australske søfartsmuseum støttet med donationer, så man ved hjælp af dybtvandsdykkere og fjernstyrede undersøgelsesmetoder har kunnet udpege det, man nu mener, er det rigtige skib.

»Vi kan sige, at vi tror, hvilket et (skib, red.) det er«, siger Kathy Abbas, som er direktør på Rhode Island Maritime Archaelogy Project, som er den frivillige dykkerorganisation bag fundet ifølge The Sydney Morning Herald.

Hun forklarer, at skibets ’identitet’ først kan fastlægges med hundrede procents sikkerhed, når det er bjærget fra havets bund, men at det kræver store pengesummer. Vragets fremtid over havets overflade afhænger derfor af flere donationer.

Alligevel håber Kathy Abbas, at vraget kan bjærges i løbet af kort tid, så det kan være klar til 250-året for James Cooks ankomst til det, der i dag kendes som Botany Bay syd for Sydney på den australske østkyst. 250-året skal fejres i april 2020.

Vraget kan prikke til konflikt

Skibet er hovedsageligt bygget af fyr og eg, men efter over 200 år på havets bund, er det endnu uklart, hvor meget af det oprindelige materiale, der er tilbage.

’HMB Endeavour’ lægger navn til en af oplysningstidens mest betydelige sørejser og har historisk betydning for flere lande.

Vraget, som er fundet ud for den amerikanske østkyst, tilhørte oprindeligt den britiske flåde - men har også stor værdi for Australien og New Zealands historie. Derfor kan fundet af det gamle vrag komme til at prikke til en konflikt om, hvem der skal eje det i fremtiden, skriver The Sydney Morning Herald.

Skibet blev i 1768 købt af den britiske flåde til en videnskabelig mission i Stillehavet, som skulle kortlægge dele af det mystiske kontinent i syd, dengang kendt som Terra Australis.

Cook ankom et år senere til New Zealand og Australien. Dog ikke som den første i verdenshistorien. Hollandske opdagelsesrejsende opdagede kontinentet 150 år tidligere.

Foto: Sojka Libor/AP Statue i London af den britiske opdagelsesrejsende James Cook, som levede fra 1728-1779.