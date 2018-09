Iran indkalder dansk ambassadør efter angreb på parade Danmark, Holland og Storbritanniens ambassadører i Iran er indkaldt til nattemøde efter angreb på parade.

Iran har indkaldt ambassadører fra Danmark, Holland og Storbritannien oven på et angreb på en parade lørdag, hvor mindst 25 mennesker er blevet dræbt.

Det skriver det iranske nyhedsbureau Irna ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ambassadørerne er blevet indkaldt til møde i hovedstaden Teheran midt om natten lokal tid. Ifølge Irna bliver Danmark, Holland og Storbritannien anklaget for at huse iranske oppositionsgrupper.

Det er uklart, hvad den præcise forbindelse til angrebet på paraden er. Tidligere på dagen lød anklagen fra Irans øverste åndelige leder, ayatollah Ali Khamenei, at angrebet var begået af 'USA's marionetter i regionen'.

Mindst to grupper, herunder Islamisk Stat, har erklæret, at de står bag angrebet uden at fremlægge bevis for dette.

Ud over de mindst 25 dræbte er 70 personer blevet såret i angrebet, skriver Reuters, der citerer iransk stats-tv.

ritzau