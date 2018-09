Labour har på 35 år skiftet politisk kurs flere gange. Fra Thornings svigerfar, Neil Kinnock, til ræverøde Jeremy Corbyn Se oversigten over Labourformænd fra 1983 til i dag.

Neil Kinnock

1983-92. Efter Labours sviende valgnederlag i 1983 vandt Neil Kinnock kampen om formandsposten i partiet. Han førte dog selv Labour til to nederlag mere. Neil Kinnock – der i øvrigt er svigerfar til Danmarks tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt – satte et markant aftryk på partiet.

Han krævede modernisering, og i en tale på Labours årsmøde i 1983 gennemheglede han partiets dogmatiske venstrefløj – særligt den trotskistiske fraktion af Labour, der dominerede byrådet i Liverpool. Dermed var han med til at bane vej for det, der siden blev kendt som New Labour.

Foto: Jens Meyer/AP

Tony Blair

1994-2007. Som den første Labour-formand, der vandt tre valg i træk, var Tony Blair britisk premierminister i 10 år. Den veltalende formand var bannerfører for New Labour og den midtsøgende kurs Den Tredje Vej, der appellerede til mange vælgere i middelklassen, men ikke til partiets gamle venstrefløj.

Under Blairs ledelse blev forfatningen ændret, så Wales og Skotland fik regionalt selvstyre, og han spillede en aktiv rolle i indgåelsen af den såkaldte Langfredagsaftale for Nordirland. Den kontroversielle invasion af Irak i 2003 blev en skelsættende begivenhed i Blairs karriere.

Gordon Brown

Foto: Matt Dunham/AP

2007-2010. Efter et årti som finansminister i Tony Blairs regering overtog Gordon Brown i 2007 formandsposten i Labour efter Blair. Få dage senere blev han også indsat som premierminister, men han fik en svær begyndelse: Storbritannien blev inden for få måneder ramt af terrorangreb, voldsomme oversvømmelser og et udbrud af mund- og klovsyge.

Oven på den internationale finanskrise førte han Labour til valg i 2010. Resultatet betød, at han mistede posten som premierminister til den konservative James Cameron, og kort efter gik han af som partiformand.

Ed Miliband

Foto: Rui Vieira/AP

2010-2015. Efter valgnederlaget i 2010 skulle Labour have ny formand, og det blev et usædvanligt opgør. Ed Miliband vandt nemlig formandsvalget over sin storebror, David, der var favorit og tidligere udenrigsminister. Ed Miliband fik en vanskelig tid som oppositionsleder.

Den britiske presse var hård ved ham, og de konservative beskyldte ham for at være marionet for fagbevægelsen, der havde støttet ham under formandsopgøret. I 2015 gik han forgæves til valg på at indføre et loft over el- og gaspriser og lægge en såkaldt ’paladsskat’ på meget dyre boliger.

Jeremy Corbin

Foto: Alastair Grant/AP

2015- Labours leder var en outsider, da partiet i 2015 skulle vælge ny leder. Men mange nye Labour-medlemmer foretrak ham, og han endte med at få 59,5 pct. af stemmerne. Jeremy Corbyn tilhører Labours venstrefløj og har en baggrund i fagbevægelsen.

Efter folkeafstemningen om Brexit i 2016 vedtog et flertal af Labours parlamentsmedlemmer et mistillidsvotum imod ham, og det meste af hans skyggeregering gik af i protest mod hans indsats. Han vandt dog det efterfølgende formandsvalg med 61,8 procent af stemmerne.

Kilder: BBC, The Guardian, Infomedia