Smartphone skyld i for mange ulykker i Holland: Nu skal mobilen blive i lommen, mens man cykler Fra juli vil du bryde hollandsk lov, hvis du sms'er eller tjekker Facebook, mens du cykler. I Danmark får du en bøde på 1.000 kroner, hvis du bruger telefonen på cykelturen.

De cykelglade hollændere er glade for deres mobiltelefoner. Så glade, at det udgør en sikkerhedsrisiko på de hollandske cykelstier.

Derfor har den hollandske regering vedtaget, at den lov, der forbyder bilister at bruge deres mobiltelefon, mens de sidder bag rattet, også skal gælde for cyklister, skriver The Guardian.

Dermed er det blevet lige så ulovligt for hollænderne at hive telefonen op af lommen, mens de træder i cykelpedalerne, som hvis de læser en sms, mens de fører deres bil.

I Danmark er det også ulovligt at bruge sin mobiltelefon, mens man cykler. Hvis politiet fanger dig i dette lovbrud, får du en bøde på 1.000 kroner. Det er dog lovligt at bruge håndfri headsets.

Det går hurtigere på cykelstierne

Den hollandske transportminister, Cora van Nieuwenhuizen, siger, at loven er blevet nødvendig, fordi sociale medier og ubegrænset mobildata har ændret måden, folk bruger deres smartphones.

»Det er lige så farligt at bruge en telefon på en cykel, som i en bil«, siger transportministeren ifølge ´The Guardian.

»Faktum er, at uanset hvornår du er på vejen, skal du give din fulde opmærksomhed til trafikken, og ikke lave noget som helst på din telefon«.

Tilmed er farten på de hollandske cykler steget, hvilket gør behovet for den nye lovgivning endnu mere relevant, menerministeren.

Lige som i Danmark er antallet af el-cykler steget kraftigt de seneste år, og de kan kører hurtigere, end hvis man blot bevæger sig fremad i trafikken ved hjælp af rå pedalkraft.

Det går blandt andet udover de hollandske børn, når cyklisterne ikke lader telefonen blive i lommen. Hvert femte cykeluheld for 12-25 årige involverer en smartphone, estimerer Central Bureau voor de Statistiek.

Loven har også stor folkelig opbakning. 75 procent af hollænderne mener, at det skal være ulovlig at bruge telefonen, mens man cykler.

En af dem er faren Michael Kulkens, hvis 13-årige søn døde i et trafikuheld i 2015. Sønnen, 'Tommy-Boy', var i gang med at lave en playliste til hans søsters fødselsdag, da han blev kørt over af en bil. Siden har faren kæmpet for, at mobilforbuddet, skriver det hollandske medie AD.

»Jeg var nød til at køre ind til siden, stoppe min bil og tører tårerne væk, da jeg hørte i radioen, at forbuddet kommer«, siger Michael Kulkens til avisen De Telegraaf.