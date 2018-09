Rasende Kavanugh anklager Demokraterne: I har ødelagt min familie og mit gode navn Brett Kavanaugh sværger, at han ikke har overfaldet Christine Blasey Ford.

Donald Trumps kandidat til højesteret beskyldte Demokraterne for at have ødelagt hans gode navn og splittet landet i årtier fremover, da han torsdag sad foran retsudvalget i USA's senat i en højdramatisk høring med vidtrækkende konsekvenser.

En synligt vred og til tider stærkt berørt Brett Kavanaugh afviste en anklage fra den 51-årige psykologiprofessor Christine Blasey Ford, der har beskyldt ham for et seksuelt overgreb, da de begge gik i gymnasiet. Han var ikke til stede ved den pågældende fest, og har aldrig seksuelt overfaldet nogle kvinder, sagde han.

Brett Kavanaugh sagde, at han ikke sætter spørgsmålstegn ved, at Christine Blasey Ford måske er blevet overfaldet af nogen et eller andet sted.

»Men jeg har ikke gjort det«, sagde han.

Foran »nationen« og »Gud« svor han, at det ikke var ham.

Vreden var forbeholdt Demokraterne, som han beskyldte for at have gået målrettet efter at få ham ned med alle midler, drevet af »vrede mod præsident Trump« og som hævn for Clinton-parret. Da det ikke lykkedes Demokraterne at bremse ham i de første høringer, skiftede de taktik, og lancerede Christine Blasey Fords anklage, sagde han.

Senere fulgte andre anklager i en kampagne, som Brett Kavanaugh beskyldte for at være finansieret af rigelige venstrefløjsmidler. Han refererede demokrater for at have kaldt ham »ond«, »det værste mareridt« og en trussel på livet for »millioner af amerikanere i årene fremover«.

»Det her har ødelagt min familie og mit gode navn. Et godt navn bygget op over årtier«, sagde Brett Kavanaugh.

»I har sået noget, som landet vil lide under i årtier fremover«, sagde han.

Brett Kavanaugh refererede støtteerklæringer for kvinder, han har studeret og arbejdet med. Hans stemme brød sammen, da han fortalte, at hans 10-årige datter havde sagt, at de skulle »bede for kvinden«. Han refererede vidner fra den omtalte fest, som sagde, at de ikke havde set noget overgreb. Han fremlagde en kalender for den pågældende sommer, som viste, at han var bortrejst næsten alle weekender i den pågældende periode, sagde han.

Christine Blasey Ford havde forinden sagt, at hun er 100 procent sikker på, at det var Brett Kavanaugh, der overfaldt hende i 1982. Hun sagde, at hun ikke har nogen som helst politisk dagsorden, og at hun er blevet truet og at familien har måttet flytte ud af huset, efter hun er trådt frem. Brett Kavanaugh fortalte også om trusler.

»Hvis den rene anklage er nok til at ødelægge nogens liv, så har vi forladt USA's grundlæggende principper«, sagde han.

»Jeg elsker, at undervise i jura, men takket været det, I herovre har sat løs, kan jeg måske aldrig undervise i jura igen«, sagde hen henvendt til demokraterne i Senatets retsudvalg.