Erdogan kræver mistænkte udleveret fra Tyskland Forskellige opfattelser af menneskerettigheder og demokrati kom mellem lederne fra Tyrkiet og Tyskland på deres møde.

Mens kansler Angela Merkel krævede tyskere frigivet fra fængsel i Tyrkiet, bad præsident Recep Tayyip Erdogan om at få navngivne »terrorister« udleveret til retsforfølgelse i sit land.

Enige var de langtfra, og at kemien mellem de to ledere ikke er god, viste fredagens pressemøde mellem Merkel og Erdogan med al ønskelig tydelighed.

Da en tyrkisk journalist med bopæl i Hamburg blev fjernet og bedt om at tage en T-shirt med påskriften ’Frihed for journalister i Tyrkiet’ af, gloede Erdogan olmt på sin værtinde.

Hun gik med på stirrekonkurrencen uden antydning af undskyldning.

Hvis rollerne var modsat, ville jeg udlevere folk til Tyskland Erdogan

På forhånd var det ventet, at den tyrkiske præsidents tre dage lange besøg i Tyskland, som slutter lørdag i Köln, ville blive vanskeligt.

Både demonstrationer for og imod Erdogan i Berlin, mødet med Merkel, der afslørede fundamentale modsætninger i synet på demokrati og menneskerettigheder, og den officielle banket i aften hos forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier, hvortil flere inviterede toppolitikere, inklusive kansleren, meldte afbud, gav de bange forudanelser ret.

Netop derfor var det godt at mødes, mener Angela Merkel.

»Jeg betragter mødet som meget vigtigt, for når der er uenigheder, er et personligt træf vitalt for at løse dem«, sagde hun på pressemødet fredag eftermiddag.

Siden det mislykkede militærkup for to år siden har regimet i Tyrkiet anholdt tusinder af mennesker, og 8 tyske statsborgere er stadig fængslet i landet.

»Jeg har bedt om og vil altid bede om, at disse sager bliver løst så hurtigt så muligt«, sagde Angela Merkel.

Svaret fra præsident Erdogan kom prompte og indeholdt ingen løfter.

»Jeg kan ikke blande mig i eller kritisere det tyske retsvæsen, lige så lidt som De kan blande Dem i eller kritisere det tyrkiske justitssystem. Der er også afgørelser i Tyrkiet, jeg ikke er enig i«, sagde Erdogan og betonede, at retsvæsenet i hans land er uafhængigt.

Liste med 69 terrormistænkte

Derpå krævede den tyrkiske præsident, at Tyskland udleverer tilhængere af den såkaldte Gülen-bevægelse, som han mener, stod bag kupforsøget, og medlemmer af den kurdiske organisation PKK.

Den tyrkiske delegation har afleveret en liste med navnene på 69 »terrorister«, man ønsker udleveret, til de tyske myndigheder under besøget.

»Der er tusinder af medlemmer af terrororganisationen PKK i Tyskland«, hævdede den tyrkiske præsident. Også journalisten Can Dündar, der siden 2016 har opholdt sig i Tyskland i eksil, er på listen og kræves udleveret til retsforfølgelse.

Can Dündar deltog ikke i fredagens pressemøde, fordi han på forhånd havde fået forbud mod at stille spørgsmål, og fordi Erdogan muligvis ville afbryde seancen, hvis han deltog.

Efter journalistens opfattelse siger det »alt om Erdogans opfattelse af pressefrihed«, skrev han fredag i en pressemeddelelse.

Omvendt mente Erdogan, at Can Dündar »er en spion, som har afsløret statshemmeligheder til offentligheden og derfor står til mere end 5 års fængsel. Der findes ingen stat eller et land, hvor det vil være muligt at slippe af sted med at begå en sådan forbrydelse«.

Merkel afviste at kommentere kravene, men tilføjede, at »Tyskland generelt er skeptisk over for demokrati og retsvæsen i Tyrkiet«. Det fik Erdogan til at sige:

»Hvis rollerne var modsat, ville jeg udlevere folk, som Tyskland satte på en udleveringsliste ... Det vil kun forstærke freden og sikkerheden i begge lande at gøre sådan«.