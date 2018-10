I nat kommer længeventet FN-rapport om klimaet: Frivilligt forskerarbejde spiller central rolle for den internationale klimadebat FN's klimapanel udstikker rammerne for den globale klimadebat. Meget af panelets arbejde er ulønnet. Alligevel har dets arbejde en særlig vægt.

Meget få organisationer med under 20 ansatte er i stand til at sætte dagsordenen internationalt. Men det har FN’s klimapanel efterhånden gjort en del gange, og det vil panelet gøre igen, når det natten til mandag offentliggør sin nye rapport. Den handler om mulighederne for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader.

Panelet skaber det videnskabelige fundament for den internationale klimadebat. Det har det gjort, siden det blev etableret i 1988. Siden har panelet stået bag fem hovedrapporter, der samler den tilgængelige viden på området. Den første kom i 1992, den seneste i 2013-14.



Forsker: Tidkrævende indsats

Klimapanelet har blot 13 ansatte i sit sekretariat. Panelets formand, Hoesung Lee fra Sydkorea, og den øvrige ledelse har alle arbejde ved siden af, og langt hovedparten af arbejdet med rapporterne udføres på frivillig basis.

Jens Hesselbjerg Christensen, professor i is og klima ved Københavns Universitet (KU), har været med til at udarbejde de seneste fire hovedrapporter fra klimapanelet og blandt andet været hovedforfatter på kapitler i de to seneste. Arbejdet strækker sig over flere år, og der er undervejs møder rundt omkring i verden.



»Det er ikke kun rejserne, der er udfordringen. Det tager også tid, især hvis man bliver hovedforfatter. Der lagde jeg mere end et halvt årsværk i«, siger han.

Fakta FN's klimapanel Klimapanelet foretager ikke selv forskning. Det sammenfatter den tilgængelige viden på klimaområdet. Panelet har udsendt fem hovedrapporter og nogle specialrapporter, f.eks. om ekstremt vejr. Den femte hovedrapport udkom i 2013-14. Den blev udformet af 830 forskere fra over 80 lande, som trak på bidrag fra over 1.000 andre forskere. Derudover indløb over 140.000 kommentarer til udkast til rapporten. Arbejdet med hovedrapport nummer seks, der skal være klar i 2022, er i gang. 783 forskere er udpeget til at stå for udformningen. Rapporterne bygger på den forskning, der er offentliggjort siden den seneste rapport. Til den femte rapport blev over 30.000 videnskabelige artikler gennemgået.

Vis mere

Det er op til den institution, forskeren er tilknyttet, om vedkommende får sit arbejde betalt eller ej.

Danmarks Tekniske Universitet, hvor en anden dansk veteran fra arbejdet i klimapanelet, professor i klima og økonomi Kirsten Halsnæs, arbejder, har besluttet at bevilge et tilskud til de ansatte, som skal være forfattere på den kommende sjette hovedrapport.

»Vi får to-tre måneders arbejde betalt. Det kan godt være, det tager længere tid, men det er en meget fin gestus, at vi får et bidrag. Det har vi ikke fået før«, siger Kirsten Halsnæs, der har været med ved fire af de fem hovedrapporter.

Deltagere fra udviklingslandene får støtte til deres rejseudgifter fra en fond under klimapanelet. Danmark betaler to millioner kroner om året i perioden 2018-22.

Arbejdet med hovedrapporterne kræver også, at der er lande, der er villige til at betale for et sekretariat for hver af de tre arbejdsgrupper, som udarbejder hovedrapporterne: En om den naturvidenskabelige baggrund for klimaændringer, en om virkningen af den globale opvarmning og tilpasningen til den samt en om, hvordan man kan afbøde klimaforandringerne.

»Hver arbejdsgruppe har to formænd, en fra et udviklingsland og en fra et OECD-land. Sekretariatet ligger i det sidstnævnte land. Det er med til at afgøre, hvem der bliver formænd. De skal jo være fra lande, som vil stille de ressourcer til rådighed. Det kan dreje sig om op til ti ansatte i fire-fem år« siger Kirsten Halsnæs.

Det er et stort og utaknemmeligt arbejde at lave reviewkommentarer Kirsten Halsnæs, professor, DTU

Både Kirsten Halsnæs og Jens Hesselbjerg Christensen skal også være med til at udarbejde den sjette hovedrapport, som skal være klar i 2022. Klimapanelets 195 medlemslande har nomineret deltagere til forfatterholdet. Det endelige forfatterhold er blevet sammensat blandt andet med henblik på at få en bred international repræsentation.



Jens Hesselbjerg Christensen er blevet udpeget som såkaldt review editor til den sjette hovedrapport. I den rolle skal han holde øje med de kommentarer, der kommer ind, når ’hans’ kapitel er ude i høring.