Årets fredspris fra Nobel: Et rygklap til MeToo - en kolossal begmand til alverdens 'anvarlige' politikere Men Nadia Murad og Denis Mukwege stiller op, hvor regeringer svigter

Så fik MeToo-bevægelsen også Nobels fredspris. På den led er årets fredspris både et fortjent rygklap til to formidable mennesker, der gør en indsats for at standse seksuelle overgreb på kvinder -- i Dr. Congo og i IS-bevægelsens malstrøm -- og en kolossal begmand til alverdens politikere og regeringer.