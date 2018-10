To afgørende senatorer vil stemme Kavanaugh i højesteret Der er tilsyneladende et flertal i Senatet i USA bag at gøre Brett Kavanaugh til dommer ved USA's højesteret.

De to senatorer i USA Susan Collins og Joe Manchin oplyser fredag, at de vil stemme for at gøre Brett Kavanaugh til dommer ved USA's højesteret.

Dermed tyder alt på, at et flertal i Senatet vil stemme for at lade Brett Kavanaugh erstatte Anthony Kennedy i USA's højeste domstol.

Siden præsident Donald Trump nominerede Brett Kavanaugh til en plads i højesteretten, har Senatets proces med at godkende dommeren været dramatisk.

Undervejs anklagede professor Christine Blasey Ford den nominerede dommer for at have voldtaget hende. Det splittede Senatet, i spørgsmålet om hvorvidt han kunne godkendes.

Hvis ikke Kavanaugh skal vælges, skal to republikanere stemme nej, samtidig med at alle demokrater skal stemme nej.

En række moderate republikanere i Senatet har erklæret, at de vil stemme ja. Indtil fredag aften dansk tid manglede Susan Collins og demokraten Joe Manchin at bekende kulør.

Med Susan Collins og Joe Manchins stemmer har Brett Kavanaugh tilsyneladende 51 stemmer bag sig, medmindre noget uventet sker i weekenden.

Det er nok til at gøre ham til dommer ved USA's højesteret.

