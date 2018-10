»Vil du gerne arresteres, Amy Schumer?« ... »Ja«: Hundredevis af kvinder tilbageholdt efter demonstration, heriblandt kendte skuespillere Flere hundrede er blevet arresteret- inklusive kendte amerikanere og tidligere ofre for overgreb - efter at have protesteret mod Brett Kavanaugh, Donald Trumps kandidat til højesteret.

»Vil du gerne arresteres?«.

»Ja«, svarer Amy Schumer kækt, mens hun bliver ført væk af politimanden foran United States Capitol, den amerikanske kongres' hovedsæde i Washington.

Foto: Manuel Balce Ceneta/AP Amy Schumer var én blandt flere hundrede, der torsdag blev arresteret for at protestere imod Brett Kavanaugh, Donald Trumps kandidat til højesteret. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Tusindvis af mennesker var torsdag på gaden i Washington i protest mod den højesteretsnominerede Brett Kavanaugh, der anklages for seksuelle overgreb mod flere kvinder.

Over 300 demonstranter - heriblandt kendte amerikanere og tidligere ofre for overgreb - er efterfølgende blevet arresteret for at have deltaget i protesten.

Som et stort, vredt kor skreg menneskemylderet »Vi tror på Christine Blasey Ford!«. De håber at kunne en sætte en stopper for republikanerens nominering til en af landets mest magtfulde poster.

Det sker i kølvandet på, at Blasey Ford har anklaget Kavanaugh for overgreb ved en fest for over 30 år siden, da de var unge.

»Det er på tide, at kvinder bliver hørt!«, tilføjede Karen Bralove, tidligere studerende ved den skole, Ford gik på i 80'erne, da Kavanaugh angiveligt skulle have forsøgt at voldtage hende.

Kendte arresteres

Siden Donald Trump nominerede Kavanaugh som kandidat til højesteret, har der været en del politisk tumult og flere tusinde har protesteret. I starten af september blev den nomineredes høring f.eks. afbrudt af vrede aktivister.

Komikeren Amy Schumer, som mødte op torsdag for at vise sin støtte, er samtidig en del af Time's Up-bevægelsen, der kæmper imod sexchikane, vold og undertrykkelse.

Amy Schumer er grandkusine til den demokratiske senator Chuck Schumer, der kæmper for, at den hastigt udarbejdede FBI-rapport om Kavanaugh-sagen, der torsdag blev fremlagt i Senatet, skal offentliggøres, så alle amerikanere kan se dens indhold.

I løbet af gårsdagens protest fik flere mulighed for at få en megafon i hånden og stille sig op for at fortælle, hvad de havde på hjerte. Både kendte og tidligere ofre fortalte deres historier.

Efterfølgende blev modellen og skuespilleren Emily Ratajkowski også arresteret. Senere på dagen skrev hun om det på Twitter:

Today I was arrested protesting the Supreme Court nomination of Brett Kavanaugh, a man who has been accused by multiple women of sexual assault. Men who hurt women can no longer be placed in positions of power. pic.twitter.com/nnwq1O4qk3 — Emily Ratajkowski (@emrata) October 4, 2018

Amy Schumer og Emily Ratajkowski spiller sammen i komedien 'I Feel Pretty' fra 2018.