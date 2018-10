Assad tilbyder amnesti til desertører Diktator vil lade mænd, som er deserteret eller flygtet fra militærtjeneste, vende hjem.

Syriske desertører og mænd, som har undveget militærtjeneste under de seneste års krig i landet, bliver nu tilbudt generel amnesti af landets diktator, Bashar al-Assad.

Tilbuddet gælder ikke alle desertører – men tidligere soldater, der ikke har hørt til oprørerne.

Det skriver det statslige syriske nyhedsbureau, SANA.

Militæret er halveret, dels på grund af omfattende tab under krigen, dels på grund af deserteringer...

Syriske mænd, som stadig befinder sig inden for landet, får fire måneder til at melde sig. Flygtninge uden for landet får seks måneder.

Det skal bane vejen for, at syriske flygtninge kan vende hjem. Blandt de næsten fem millioner syrere, der er flygtet til udlandet, og 11 millioner, der er flygtet til andre dele af landet, er mange mænd, som enten er deserteret fra militæret eller flygtet for at undgå at blive rekrutteret til Assad- militæret kamp imod landsmænd.

Hidtil har desertører risikeret en hård fængselsstraf for at smide uniformen og desertere.

Nu får mænd angiveligt fri bane, hvis Assad-styret ikke kan eller vil stemple dem som oprørere eller »terrorister«.

Hæren halveret under krigen

Før krigen - der startede, da Assad lod sikkerhedstjenester og militæret slå hårdt ned på politisk kritik – var det syriske militær med godt 300.000 soldater anset for ét af Mellemøstens stærkeste.

I dag vurderes det, at militæret er halveret, dels på grund af omfattende tab under krigen, dels på grund af deserteringer og problemer med at rekruttere nye soldater.

Hæren har ifølge det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder mistet omkring 80.000 soldater.

Under krigen har militæret forsøgt at rekruttere krigsduelige mænd ved at arrestere dem ved vejspærringer, som findes overalt, også i hovedstaden Damaskus.

De store tab har fået Assad til at trække på lejesoldater fra den libanesiske Hizbollah-milits, den iranske revolutionsgarde og på irakiske og afghanske militsfolk, rekrutteret af Iran.

Assad sidder på 60 pct.

Tilbuddet om amnesti kommer samtidig med, at det er lykkedes Assads militær at generobre over 60 pct. af Syrien. Det er ikke mindst sket ved hjælp af russisk luftstøtte og de iranske og libanesiske lejesoldater.

Det syriske styre forsøger at give flygtninge indtryk af, at det er trygt at vende hjem. Det seneste år er det lykkedes at få 50.000 flygtninge af den million, der bor i Libanon, til at tage chancen eller gribe muligheden, skriver al-Jazeera.