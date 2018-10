Halvdelen af vælgerne er i tvivl tæt op til valget i Bayern, som kan ændre Tyskland

Hver anden vælger i Bayen er i tvivl om, hvordan de vil stemme ved søndagens delstatsvalg, hvor forbundskansler Angela Merkels allierede i CSU står til at lide dets største politiske nederlag i over 60 år.

En meningsmåling, der blev offentliggjort torsdag, viser, at 53 procent af vælgerne enten er i tvivl om, hvorvidt de vil stemme eller om, hvilket parti de skal stemme på.

Målingen fra GMS-instituttet, der blev foretaget for tv-programmet '17:30 Sat. 1 Bayern', viser, at usikkerheden er taget til hos de splittede vælgere i forhold til sidste uge.

De kristne demokrater i CSU står til at miste det absolutte flertal, hvormed partiet har kontrolleret den velhavende sydlige delstat i det meste af efterkrigstiden.

CSU, som er søsterparti til Merkels CDU, står ved dette valg til at få højst 35 procent af stemmerne. Partiet fik ved valget for fem år siden knap 48 procent.

Dets tilbagegang ventes at forstærke stridigheder mellem CSU-lederen, Horst Seehofer, og Merkel.

CSU, som er mere socialt konservativt end CDU, står for en hård kurs, når det gælder udlændingepolitik. Siden Merkel i 2015 besluttede at åbne de tyske grænser for over en million flygtninge og migranter, har Seehofer været på konfrontationskurs med kansleren.

Gradvist er CSU rykket til højre i et forsøg på at stoppe den fremgang, som anti-immigrationsparti Alternativ for Tyskland, AfD, har haft i de seneste år.

»Jeg venter, at Seehofer vil lange ud efter Merkel igen. CSU mister vælgere, og denne tilbagegang kommer ikke til at gå stille af«, siger valgforskeren Carsten Nickel fra konsulentfirmaet Teneo Intelligence.

Merkels forbundsregering består af de kristelige demokrater i CDU og CSU samt Det Tyske Socialdemokrati, SPD.

Selv om CSU måske ikke helt mister magten i Bayern forudser iagttagere, at den ydmygelse, der venter partiet søndag, vil medføre ændringer af hele det politiske landskab i forbundsrepublikken. Flere fremtrædende konservative har kritiseret Seehofer, der er tysk indenrigsminister, for kompromisløshed. Det er muligt, at han selv vil stå svækket efter valget.

»CSU har mistet dets evne til at holde Bayern samlet med dets blanding af modernitet og tradition - 'Laptops og Lederhosen'. Det var tidligere vant til at kunne vinde vælgere på både højrefløjen og venstrefløjen, men nu taber det terræn, fordi det har mistet kontrollen over midten som følge af striden med Merkel og CDU«, siger Manfred Guellner, fra meningsmålingsinstituttet Forsa.

AFD tiltrækker vælgere, som ønsker en kompromisløs anti-indvandringspolitik.

Partiet står til at få mellem 10 og 14 procent af stemmerne. De Grønne står til at få 18 procent. SPD står til at få 10-11 procent, mens FDP står til at få 6 procent.

Venstrefløjspartiet Die Linke står til at få knap 5 procent. Den lokale borgerlige liste De Frie Vælgere står til at omkring 10 procent.

ritzau