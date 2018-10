USA: Saudiarabisk ambassadør er på vej hjem

Saudi-Arabiens ambassadør i USA er på vej hjem, og USA's regering venter, at han kommer tilbage med informationer om den forsvundne saudiarabiske journalist, Jamal Khashoggi.

Det siger talskvinden for USA's udenrigsministerium ifølge Reuters.

»Jeg har fået at vide, at han er på vej hjem til sit eget land, og vi venter informationer, når han vender tilbage«, siger talskvinden med henvisning til den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi.

Khashoggi, der har været kritisk over for sit hjemlands regime, forsvandt i sidste uge. Han er sidst set gå ind på det saudiarabiske konsulat i den tyrkiske storby Istanbul. Her skulle han hente nogle dokumenter til sit forestående bryllup.

Han er ikke set siden, og tyrkiske kilder påstår, at han er blevet dræbt.

