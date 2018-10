Tysklands regering lider stort nederlag i Bayern, der kan få konsekvenser i toppen af tysk politik Angela Merkels partnere ser ud til at tabe, mens De Grønne triumferer, og AfD’s fremgang er gået i stå.

Naturligvis er den tyske regering ikke på valg i delstaten Bayern i dag. Men resultatet fra landets største delstat er ikke desto mindre et så voldsomt nederlag for regeringen, at det kan få konsekvenser, mens oppositionspartiet De Grønne triumferede.

Til sammen er regeringspartnerne i det halverede socialdemokrati og CSU gået tilbage med 23 procent med historisk store nederlag, viser de foreløbigt optalte stemmer. Regningen for de massive tab sendes i høj grad til Angela Merkels regering i Berlin.

»Årsagerne til dette bitre nederlag, vil vi tale meget om i de kommende dage. Men det er klart, at det ikke er let at isolere os fra det, der sker på landsplan. Efter 2015 har migration og flygtninge fyldt meget i politik«, sagde CSU’s formand og Bayerns ministerpræsident, Markus Söder, med adresse til Angela Merkels asylpolitik.

Dårligste resultat for SDU i en delstat - nogensinde

Mandag træffes partiets top for at drøfte tilbagegangen fra 47,7 til omkring 36 procent at dømme efter aftenens første optalte stemmer. Det er partiets dårligste valgresultat siden 1950 og kun tredje gang, partiet må dele magten i Bayern med andre.

CSU agter at fortsætte med at regere Bayern, men det bliver ikke alene som i den sidste periode. Kandidaterne til at indgå koalition er en gruppe af lokallister Freie Wähler og De Grønne, som mere end fordoblede sin opbakning og efter en historisk valgsejr nu er næststærkest i Bayern.

En andenplads, højrenationale Alternative für Deutschland havde håbet på. Men den fremgang, AfD har oplevet de sidste par år, synes at være stoppet. I Bayern havnede partiet under sit resultat ved det landsdækkende valg for et år siden med 11 procent af stemmerne.

For socialdemokraterne, der indtil i går var det næststørste parti i delstaten, endte søndagen med en forsmædelig katastrofe. Partiet blev halveret og landede efter aftenens første holdbare optællinger på 9,7 procent. Det er det dårligste resultat for SPD nogensinde i en tysk delstat.

Kan de grønne holde fast i fremgangen?

Socialdemokraterne aflyste på forhånd sin traditionelle valgfest i Willy Brandt Huset i Berlin. Også her blev landsregeringen udpeget som hovedårsag til tragedien.

»Det er et klart signal til regeringen i Berlin om at ændre politik og især om at stoppe med spændinger og strid. Nu må det være slut med egoismen«, sagde partiets generalsekretær Lars Klingbeil i en kommentar til tv-stationen ARD. Og tilføjede, at han dermed tænkte på Horst Seehofer.

Både i SPD og CSU kan de forsvundne vælgere koste på topposter. Formanden for SPD, Andrea Nahles, må håbe på et overraskende superresultat ved valget i delstaten Hessen om to uger. Hos CSU afviser Marcus Söder pure at træde tilbage.

Derimod kan den tyske indenrigsminister Horst Seehofer blive udpeget som årsag til nederlaget på grund af striden med og sit tonefald overfor kansleren, og tvunget fra posten.

Spørgsmålet er nu, om De Grønne kan fastholde fremgangen og blive større end SPD i Tyskland og hvordan valget i Bayern og det i Hessen om to uger, hvor et nyt nederlag truer Angela Merkels CDU, som ikke stiller op i Bayern, vil påvirke den vakkelvorne, tyske regering.