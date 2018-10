Khashoggi-mordet rammer Saudi-Arabien på økonomien: Mange gæster dropper prestigekonference Mordsag får topfolk i politik og erhvervslivet til at melde afbud til investeringskonference. Tyskland vil have EU-stop for våbensalg.

Afbud, afbud, afbud, afbud, afbud.

Kronprins Mohammed bin Salman af Saudi-Arabien har med beklagelse måttet tage imod en del på det seneste. Stribevis af politikere, erhvervsfolk og organisationer har valgt at droppe hans prestigeprojekt: en storstilet investeringskonference, der begynder i morgen i Riyadh, og som skulle markere Saudi-Arabiens plads i den globale økonomi.

Afbuddene skyldes sagen om journalisten Jamal Khashoggi, der blev dræbt på sit lands konsulat i Istanbul i Tyrkiet 2. oktober. I mere end to uger benægtede de saudiske myndigheder, at journalisten var blevet myrdet, og de blev tvunget til at skifte forklaring igen og igen, efterhånden som flere detaljer kom frem i sagen.

Først natten til lørdag 20. oktober erkendte landet endelig, at Khashoggi var blevet myrdet på konsulatet, men fastholdt, at kronprinsen og hans far, kong Salman, intet anede om mordet.

Den forklaring klinger hult hos mange. Det, der først var en diplomatisk krise, er nu ved at udvikle sig til et økonomisk og sikkerhedspolitisk problem for kongeriget. Søndag sagde Tysklands kansler, Angela Merkel, at hun ville indstille tysk våbeneksport til Saudi-Arabien, indtil der er fuld klarhed over Khashoggi-sagen. Og mandag tilføjede økonomiminister Peter Altmaier, at EU bør lave en fælles beslutning om at standse våbeneksport til saudierne.

»Kun hvis alle europæiske lande er enige, vil det gøre indtryk på regeringen i Riyadh«, sagde Altmeier til tv-stationen ZDF. Saudi-Arabien er verdens næststørste våbenimportør efter Indien.

Amputeret finansmøde

Det er ikke blot våbenimporten, der kan blive ramt. Det viser tilmeldingerne til Future Investment Initiative-konferencen, der indledes i morgen.

Konferencen, der er organiseret af kronprins Mohammed bin Salman, kaldes også ’Davos i ørkenen’, men en lang række prominente gæster vil glimre ved deres fravær.

Ministre fra blandt andet USA, Frankrig, Storbritannien og Holland kommer ikke alligevel. Chefen for Den Internationale Valutafond (IMF) har meldt afbud. Det samme har præsidenten for Verdensbanken.



Og listen med afbud, som de seneste to uger kun er vokset og vokset, fortsætter: JP Morgan Chases administrerende direktør ønsker ikke at deltage alligevel. Direktører fra amerikanske topinvesteringsselskaber som Blackrock og Blackstone har erklæret det samme. Chefer fra europæiske banker som HSBC, Credit Suisse og Standard Chartered ligeså.

De har fået selskab af topledere fra firmaer som Ford, MasterCard, Google Cloud og Uber og senest mandag af den administrerende direktør i Siemens,Joe Kaeser, der på sin LinkedIn-profil forklarede, at han havde modtaget hundredvis, »hvis ikke tusindvis«, af e-mails og beskeder på de sociale medier fra folk, der opfordrede ham til ikke at deltage i topmødet alligevel:

»Siemens har været en pålidelig partner for Saudi-Arabien i årtier«, forklarede han:

»Men nu må sandheden komme frem, og retfærdigheden må ske fyldest«, tilføjede direktøren med henvisning til Jamal Khashoggi-sagen.

På samme måde har medier som CNN, CNBC og Financial Times trukket sig som mediepartnere til topmødet, der på sin officielle hjemmeside i går eftermiddag endnu ikke havde et endeligt program klar, fordi så meget måtte omarrangeres i sidste øjeblik:

»Det detaljerede program vil blive offentliggjort snart«, hed det.

Politiken har været i kontakt med Dansk Industri og Dansk Erhverv. Ingen af organisationerne har kendskab til, at der skulle være danske virksomheder eller repræsentanter til stede ved konferencen i Riyadh.



Iførte sig journalistens tøj

Et af Saudi-Arabiens problemer har været de mange skiftende forklaringer og nye detaljer, der hele tiden kommer frem, især som lækager fra det tyrkiske efterretningsvæsen til både tyrkiske og internationale medier.

I går kom så følgende frem: Overvågningsbilleder, som CNN har fået fat i, viser, at en mand kort efter Jamal Khashoggis forsvinden forlod konsulatet via en bagdør. Manden var tydeligvis ikke Jamal Khashoggi. Men ud over falsk skæg og briller havde han iført sig den dræbte journalists tøj.

Den udklædte mand er identificeret som en del af den gruppe på 15 mennesker, som er mistænkt for at have dræbt Jamal Khashoggi og skaffet ham af vejen. I timerne efter at Jamal Khashoggi var blevet set i live for sidste gang på vej ind på konsulatet, fortsatte den formodede gerningsmand med at vandre rundt i journalistens tøj i Istanbul, viser overvågningsbilleder, som de tyrkiske myndigheder ifølge CNN råder over. En manøvre, som umiskendeligt ligner et forsøg på at bakke den historie op, som Saudi-Arabien i begyndelsen forsøgte at få omverdenen til at tro på: at Jamal Khashoggi havde forladt konsulatet igen, kort tid efter han var ankommet.