Norges kronprinsesse Mette-Marit har fået kronisk lungesygdom

Norges kronprinsesse, Mette-Marit, har fået konstateret en usædvanlig variant af lungefibrose, som i perioder vil kunne begrænse udøvelsen af hendes officielle program, oplyser hoffet i Oslo onsdag.

»Mette-Marit har igennem en periode gennemgået omfattende helbredsundersøgelser, og der er påvist en ualmindelig variant af fibrose i lungerne«, siger kronprinsessens læge, professor Kristian Bjøro.

Det er indtil videre ikke afklaret om lungesygdommen er et led i en mere omfattende autoimmun sygdomsproces, eller om der er andre årsager som ligger til grund for lungeforandringerne, hedder det i en pressemeddelelse fra kongehuset.

»Jeg har i en del år jævnligt haft helbredsproblemer, og nu ved vi mere om, hvad der ligger til grund for det. Tilstanden betyder, at arbejdskapaciteten vil variere«, siger Mette-Marit, som understreger, at hun vil arbejde så meget som muligt.

