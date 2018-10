Amazonskoven holder vejret inden valget i Brasilien Hvis den kontroversielle Jair Bolsonaro vinder Brasiliens præsidentvalg på søndag, kan det få vidtrækkende konsekvenser for Amazonskoven og Jordens klima.

Præsidentvalget i Brasilien er ikke alene afgørende for udviklingen i Latinamerikas største land. Det er også et skæbnevalg for Amazonskoven, verdens største tropiske regnskov, også kendt som Jordens lunger.