En revolution på Afrikas Horn: Nu rykker Etiopiens kvinder ind i magtens korridorer Halvdelen af de nye ministre er kvinder. Nu har landet også fået Afrikas første kvindelige præsident.

En uge efter at Etiopiens ministerpræsident, Abiy Ahmed, indsatte kvinder på halvdelen af ministerposterne i sin nye regering, har landets parlament taget endnu et skridt i retning af lighed mellem kønnene ved at udpege landets første kvindelige præsident.

Den 68-årige Sahle-Work Zewde, en erfaren diplomat, der blandt andet har arbejdet i FN, blev udnævnt i torsdags, efter at der også var indsat kvinder som chefer for forsvarsministeriet og den tidligere så frygtede efterretningstjeneste.

»I et patriarkalsk samfund som vores sætter udnævnelsen af et kvindeligt statsoverhoved ikke bare standarden for fremtiden, men normaliserer også synet på kvinder som beslutningstagere i det offentlige liv«, skriver Fitsum Arega, ministerpræsidentens stabschef, på Twitter.

Præsidentembedet i Etiopien er især en ceremoniel position, og præsidentens opgaver omfatter åbning af parlamentet og udnævnelse af ambassadører. Alligevel har det stor symbolsk betydning, at Sahle-Work Zewde er blevet udnævnt til præsident, siger Selam Musse, der er køns- og mediekonsulent og bosat i hovedstaden Addis Abeba.

At have et kvindeligt statsoverhoved »sender et klokkeklart signal til alle«, siger hun, »især i et land, hvor patriarkatet spiller en afgørende rolle i de politiske, sociale og økonomiske strukturer«.

Abiy Ahmed kom til magten i april, og hans udnævnelse af Sahle-Work Zewde, der nu er Afrikas eneste kvindelige statsoverhoved, er det seneste skridt i en stribe af overrumplende forandringer i Etiopien. Landet havde i mange år en regeringsmodel, der lignede Kinas, med fokus på statsstyret økonomisk vækst og en hård kurs over for systemkritikere.

Hvis I synes, at jeg allerede har talt rigeligt om kvinder, skal I bare vide, at jeg først lige er begyndt Sahle-Work Zewde, Etiopiens præsident

På et halvt år har han officielt afsluttet 20 års stridigheder med ærkefjenden og nabolandet Eritrea, indført lempelser af den hidtil strengt statsstyrede økonomi og åbnet store brancher og sektorer for udenlandske investeringer. Han har lovet valg med deltagelse af flere partier, løsladt tusinder af politiske fanger og givet ledere af en tidligere forbudt oppositionsgruppe lov til at vende tilbage til landet.

De pludselige forandringer har fået gamle sår til at springe op og udløst voldelige sammenstød i dele af landet, hvor forholdet mellem forskellige etniske grupper er særligt anspændt. Men udnævnelser af personer som Sahle-Work Zewde, der ikke kommer fra magtelitens inderkreds, ventes at falde i god jord hos de kritikere, der frygter, at etniske eller politiske alliancer vil svække mulighederne for at lede landet på en effektiv måde.

»Hvis I synes, at jeg allerede har talt rigeligt om kvinder, skal I bare vide, at jeg først lige er begyndt«,«, sagde Sahle-Work Zewde i sin takketale til parlamentet i torsdags. Hendes løfte har bredt sig hastigt på de sociale medier i Etiopien.





Oversættelse: Tonny Pedersen