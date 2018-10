Trump-fanatiker anholdt, mistænkt for brevbomber Lille by i Florida, USA, er havnet i søgelyset. Flere af de seneste dages brevbomber er afsendt herfra.

Byen Opa Locka havde aldrig tænkt, at den skulle på verdenskortet.

Men det kom den, den lille by ud for Miami i Florida, som dybest set mest er et vejkryds med lidt by omkring. Hvor en hovedgade hedder Ali Babas Avenue med afskallede lyserøde bygninger, som engang har lignet noget fra ’Tusind og en nat’ og hvor tre mænd kan bruge en hel dag under et træ travlt beskæftiget med ingenting.

Men Opa Locka byen huser også det postkontor, som flere af de nu 12 brevbomber sendt til demokratiske politikere er blevet afsendt fra. Fredag morgen steg antallet til 12, den ene blev fundet i netop i Opa Locka og adresseret til den demokratiske senator Cory Booker fra New Jersey, den anden til tidligere efterretningschef James Clapper.

DNA-spor førte til anholdelse

Omkring klokken 17 dansk tid røg Opa Locka igen tilbage til sin anonyme tilstand som en by, tiden er gået forbi. Og opmærksomheden røg 33 km nordpå til lille søvnige Plantation lidt nord for Miami, hvor er 56-årig hardcore Trump-tilhænger tidligere var blevet anholdt i en stort anlagt FBI-aktion.

Ifølge medier, som citerer politikilder, var det dna-spor, der førte det føderale politi til Plantation, hvor de rykkede ind, anholdt manden og beslaglagde hans bil.

Den blev læsset op på en lastbil, dækket med blåt plastik og kørt væk i en politikortege, der kørte meget langsomt, nærmest som et ligtog, mod Miramar, hvor FBI har sit Miami-hovedkvarter.



Bag den blå plastik kunne man se en bil, hvor klistermærkerne, der højlydt hyldede Trump og vicepræsident Mike Pence og i samme høje toneleje hånede hans kritikere, især tv-stationen CNN, sad så tæt, at ruderne var dækket helt til.

Helt centralt sad et klistermærke med Trumps præsidentsegl, og ingen, der har passeret den bil på en af Floridas highways, har været i tvivl om, at her kørte en ægte ’trumpist’.

Den formodede bombemand er ifølge flere medier tidligere straffet for vold og berigelseskriminalitet og – stadig ifølge de samme medier – oprindelig fra New York, men bosiddende i Florida. Nu sidder han hos FBI.

Trump: peace, love and harmony

Kun godt to døgn efter at hele sagen så at sige eksploderede, da de første brevbomber dukkede op hos de to tidligere præsidenter Bill Clinton og Barack Obama, hos CNN, hos tidligere CIA-chef John Brennan og bl.a. hos de to venstreorienterede og Trump-kritiske kongresmedlemmer Maxine Waters og Debbie Wassermann Schultz. Wassermann Schultz står som afsender på brevene, dog uden et h i Schultz, og adressen er hendes kontoradresse i byen Sunrise, som ligger ganske tæt på Plantation, hvor den 56-årige blev anholdt.

Nærmest synkront med at den hvide varevogn blev slæbt op på lastbilen, gik præsident Donald Trump til twittertasterne i Det Hvide Hus, hvor han ventede besøg fra en gruppe unge sorte republikanere fra den Trump-venlige organisation, Turning Point USA.

På et tidspunkt vidste han tilsyneladende ikke, at der var en anholdt i sagen, så han beklagede i stedet alt det »bombehalløj«, som fyldte medierne i stedet for den republikanske valgkamp.

Tre timer senere havde han fået besked om anholdelsen og foran de unge sorte republikanere, hvoraf de fleste bar kasketter med påskriften »Make America Great Again«, roste han FBI og CIA og de lokale politimyndigheder i især New York og Florida, men ville stadig ikke nævne navnene på de demokrater, der var mål for bombebrevene. Ej heller række hånden ud mod sine forgængere i præsidentembedet, hvilket er kutyme, når noget som dette sker. Det ophæver partiskel, men ikke hos præsident Donald Trump.