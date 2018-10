Merkel har oplevet 12 ledere fra USA, Frankrig og Storbritannien komme og gå Mange ting har ændret sig siden 2000. Én ting har været konstant: Angela Merkel som formand i CDU.

Angela Merkel blev valgt som leder af CDU 10. april 2000. Dengang hed statsministeren i Danmark Poul Nyrup Rasmussen, og det mest sete tv-program den uge var DR 1’s ’Edderkoppen’ med knap 1,2 millioner seere.

Fodboldgiganten Bayern München havde kun vundet 15 af de 28 tyske mesterskaber, de har i dag, og antallet af medlemslande i EU er øget med samme mængde.

Siden Angela Merkel blev CDU-formand, har hun set USA, Frankrig og Storbritannien skifte ud på præsident- og premierministerposten hver fire gange. Kun én af disse, Theresa May, har været en kvinde.

Hos konkurrenterne i det tyske socialdemokrati, SPD, har der været otte forskellige formænd, mens Merkel har tronet hos de tyske konservative. Også her har kun én formand, Andrea Nahles, været kvinde.

Da Angela Merkel overtog posten som formand, var Tyskland ledet af en rød-grøn koalitionsregering med SPD og Die Grüne. Da USA indledte sin krig mod terror i Afghanistan efter terrorangrebene i USA 11. september, sagde koalitionsregeringen nej til at deltage i en invasion af Irak. En beslutning, som Merkel var uenig i. Hun mente, det ville skade alliancen med de lande, som var med til at omstyrte Hitlers nazistiske regime.

I 2005 overtog Angela Merkel kanslerembedet fra Gerhard Schröder (SPD). Forud for forbundsvalget kritiserede Merkel gentagne gange Schröder for at blive på posten som kansler, selv om han ikke længere var formand for SPD. »Et autoritetstab«, kaldte Merkel det.

Finanskrise og aflytninger

Efter finanskrisen brød ud i efteråret 2008, blev Angela Merkel bannerfører for den stramme økonomiske kurs i EU. Merkel blev blandt andet beskyldt for at være skyld i ’social holocaust’ i Grækenland, mens andre mener, at politikken var med til at redde euroen. Dengang sagde Merkel:

»Ingen skal fortælle mig, at vi skal bruge flere penge. Denne krise opstod ikke, fordi vi trykte for få penge, men fordi vi skabte økonomisk vækst med for mange penge, og det var ikke bæredygtig vækst«.

I 2015 blev Merkel kaldt for »den frie verdens kansler«, da Time Magazine kårede hende som årets person. Udnævnelsen kom oven på et efterår med flygtningekrise i Europa, hvor Merkel sagde de berømte ord »Wir schaffen das« (Vi kan klare det, red.) om de mange flygtninge, der kom til Europa. En udtalelse, hun senere har sagt, at folk tillægger for meget.

Før Barack Obama stoppede som amerikansk præsident, beskrev han i 2016 Angela Merkel som sin nærmeste internationale partner i tiden som præsident. Og det selv om samarbejdet blev lidt køligt, da det kom frem, at USA havde aflyttet Merkel og en række andre tyskere.

Om den nuværende præsident i USA, Donald Trump, ville ytre det samme om Merkel, er tvivlsomt. Da hun blev årets person, skrev Trump på Twitter, at Merkel ødelagde Tyskland, og han har efter sin præsidentsejr gentagne gange kritiseret Merkel i skarpe vendinger.

Merkel kan også bryste sig af, at hun er den regeringsleder, der har siddet længst tid blandt de nuværende i EU. Og hun er den eneste leder, som har været til samtlige G20-topmøder, siden de fandt sted for første gang i 2008.