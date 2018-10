30 personer frygtes begravet i filippinsk jordskred En kraftfuld orkan har medført flere jordskred i Filippinerne. Myndigheder frygter, at folk er begravet.

Filippinske myndigheder frygter, at omkring 30 personer er begravet i et stort jordskred, efter en orkan ramte østaten.

Stormen gik i land tirsdag på en af de mest tætbefolkede områder. De kraftige vindstød løftede tage af bygninger og satte gang i flere jordskred.

Menneskerne, der er fanget i den bjergrige nordlige region Cordillera, blev angiveligt begravet, da en væg af mudder ramte ind i en offentlig bygning.

Der er op mod 31 personer i bygningen, oplyser områdets katastrofeleder, Ruben Carandang. Den jordskredet har blokeret vejene til området, og gjort det umuligt for redningsarbejdere at komme frem til stedet.

»Det var ikke et evakueringscenter, fortæller katastrofelederen.

»Men der var en form for ly der, tilføjer han.

Myndighederne har bekræftet, at en far og hans tre børn er omkommet under et jordskred i Banaue, der ligger syd for den begravede bygning.

Et andet jordskred dræbte en 5-årig pige i naboprovinsen, har politiet meddelt tidligere.

Et andet problem, som orkanen har ført med sig, er oversvømmelser. Op mod 10.000 personer var allerede flygtet fra deres hjem, inden orkanen ramte, fordi de bor i lavtliggende områder.

Det er oversvømmelserne, der ødelægger folks boliger, fortæller Caroline Haga, der er talskvinde for Røde Kors internationale afdeling.

»Folk har brug for at blive reddet, siger hun.

20 orkaner rammer i gennemsnittet Filippinerne hvert år, og tager livet af flere hundrede personer og ødelægger folks hjem.

ritzau