Racisme: Trump har kopieret USA's mest berygtede valgvideo USA's præsident prøver at få næste uges valg til at handle om migranter med en video, der fordømmes som åbenlyst racistisk.

I slutspurten før næste uges midtvejsvalg har præsident Donald Trump sat en offensiv ind, der dæmoniserer migranter som farlige kriminelle med en valgvideo, der bliver fordømt som racistisk skræmmekampagne.

Videoen er lavet over samme skabelon som en af USA’s mest berygtede valgreklamer, der kort før præsidentvalget i 1988 skulle hjælpe republikaneren George H. Bush med at besejre sin demokratiske modkandidat, Michael Dukakis.

It is outrageous what the Democrats are doing to our Country. Vote Republican now! https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/2crea9HF7G — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31. oktober 2018

Trumps video viser en mexicansk mand, der i retten blærer sig med at have slået to betjente ihjel og smilende siger, at han vil bryde ud og dræbe flere. Hen over billederne står der: »Demokraterne lukkede ham ind i vores land« og »Demokraterne lod ham blive«. Herfra klipper videoen til billeder af migranter, der trænger igennem et hegn. »Hvem vil demokraterne ellers lukke ind«, spørges der.

Valgreklamen fra 1988 brugte en afroamerikansk mand ved navn Willie Norton, der havde voldtaget en kvinde under en weekendudgang fra fængsel. Michael Dukakis har tilladt mordere at få udgang, stod der. Michael Dukakis var guvernør i delstaten Massachusetts.

»Det her er ikke bare racisme. Det er racisme som strategi, som en del og hersk-taktik«, siger Ian Haney-Lopez, der er juraprofessor ved University of California, Berkeley, og forfatter til bøger om race i amerikansk politik, til nyhedsbureauet Associated Press.

Flere midtsøgende republikanere lægger luft til videoen.

»Det er afgjort del af en del og hersk-strategi, som mange politikere, inklusive præsidenten, med succes har brugt tidligere«, siger Carlos Curbelo fra Florida til tv-stationen CNN og tilføjer, at han håber, at den slags holder op med at virke.

Senator Jeff Flake skrev på Twitter, at videoen gør én »syg«.

De få oplysninger i videoen er ifølge CNN faktuelt misvisende.

Den mexicanske mand, Luis Bracamontes, kom til USA, mens Bill Clinton var præsident, men blev også udvist under Clinton. Han kom ind igen under republikaneren George W. Bush, inden han blev arresteret for mordet på to betjente i 2014, skriver kommentatoren Chris Cillizza på CNN’s hjemmeside.

Viser ikke »frygtkampagne«

De seneste dage har Donald Trump skruet op for advarslerne mod en karavane med anslået 3.500 migranter, der bevæger sig gennem Mexico på vej mod USA. De fleste er på flugt fra fattigdom og bandevold i Nicaragua og El Salvador. Mange har små børn med. Donald Trump betegner flokken som præget af kriminelle og folk fra Mellemøsten, selv om han har indrømmet, at han ikke har dokumentation for det.



Torsdag brugte han Det Hvide Hus som officiel ramme for en tale, som en vært på tv-stationen MSNBC beskrev som »et forsøg på at styrke den frygtkampagne, som er blevet definerende for hans præsidentskab«. Stationen havde valgt ikke at vise talen live, men spillede et klip, som det ifølge værten var »passende at vise«.

I talen sagde Donald Trump, at »det her er ikke en uskyldig gruppe mennesker. Der er mange hårdføre imellem«.

Præsidenten har gradvist skruet op for antallet af soldater, han vil sende til grænsen, til nu mellem 10.000 og 15.000. Det er flere, end der er amerikanske soldater i Afghanistan.

Det afvises fra mange sider, inklusive af værter på Trumps yndlings-tv-station, Fox News, som et politisk stunt mod en ikketruende gruppe migranter.



Karavanen er stadig uger væk fra USA. Magasinet Newsweek har offentliggjort fortrolige vurderinger fra USA’s militær, der baseret på historiske erfaringer vurderer, at kun en mindre del vil nå frem til grænsen. Militære kilder siger ifølge Newsweek, at nogle ledere i Pentagon betragter operationen som spild af skatteydernes penge uden et praktisk formål.

»Hvis Ray Charles var døv, ville han stadig kunne fortælle dig, at det her bare er et valgstunt«, siger en kilde ifølge Newsweek med henvisning til den blinde sanger.

Forsvarsminister Jim Mattis har afvist, at hæren laver »stunts«

En anonym republikansk kilde siger ifølge CNN, at videoen skal ændre dagsordenen op til valget til »invasion«.