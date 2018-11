Nervekrig i norsk politik er forbi: Erna Solberg kan fortsætte – kristelig partileder går af Kampvalget i Kristelig Folkeparti forlænger Høyres Erna Solbergs tid som statsminister. Partileder Knut Arild Hareide går af.

En måneds nervekrig i norsk politik er forbi, og Høyres leder, Erna Solberg, kan fortsætte.

Med 8 stemmers overvægt valgte 190 delegerede på Kristelig Folkepartis (KrF) ekstraordinære landsmøde at forkaste partileder Knut Arild Hareides forslag om at søge en ny vej i norsk politik ved at stoppe tilværelsen som støtteparti for Solberg og i stedet gå i regering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

I landsmødesalen på lufthavnshotellet Scandic Oslo Airport var der blikstille, da landsmødedirigenterne ved 17-tiden læste resultatet af kampafstemningen op. En kødrand af fotografer og journalister, som ellers kun opleves hos de store partier på valgaftener, stod klar til at forevige øjeblikket, hvor den norske regering kunne skifte farve fra blå til lyserød som følge af et kampvalg i Stortingets mindste parti.

Resultatet blev, at 98 af de delegerede stemte for Hareides udfordrende forslag om at igangsætte forhandlinger om at træde ind i Erna Solbergs trepartiregering med Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet. 90 stemte for Hareides linje om at skifte side og gøre den socialdemokratiske leder, Jonas Gahr Støre, til statsminister for en centrum-venstre-regering. 2 stemte blankt.

Da resultatet blev råbt op, blev situationens alvor i det splittede parti mejslet i en slags mental granit, da folk råbte »shhh« ad en enkelt person, som dristede sig til at bryde ud i jubel over resultatet.

»Jeg tror, der er mange, som sanser mange forskellige følelser og skuffelse. Men ikke nødvendigvis en enorm glæde«, sagde næstformand Kjell Ingolf Ropstad, da sejren var i hus.

Et opsigtsvækkende politisk forløb er forbi – et forløb, der i de norske medier overtrumfede dagens andet store samtaleemne: Danmarks norske landstræner Åge Hareides syn på Rosenborg-spilleren Nicklas Bendtners voldsdom.

Et nyt intenst forløb om ministerposter og regeringsindflydelse kan begynde for KrF, der i årevis har danset på spærregrænsen på 4,2 procent.

Knut Arild Hareide forsøgte at bruge alle kneb i kampen om partiets retning. I sin afsluttende tale valgte den populære og snart forhenværende partiformand at fravige sin linje, at ’veivalget’ handler om politisk linje – ikke personer og ledelsesposter. I sin tale bebudede han sin egen afgang, såfremt han ikke fik sin vilje. Partiet havde brug for en ny kaptajn til det kursskifte, mente han.

Da resultatet forelå, erkendte Hareide sit nederlag, men erklærede sig stolt over de seneste ugers hæsblæsende proces, der har gjort KrF til centrum i norsk politik.

»I har vist hele Norge, at folk i hele landet har brugt deres mulighed for at påvirke samfundsudviklingen«, sagde Hareide og tilføjede:



»De, der siger, at politik kun er for dem på toppen eller dem inde i Oslo, har fået noget at tænke over«.

Dagens største bifald tilfaldt på en måde både Hareide og udfordreren, næstformand Kjell Ingolf Ropstad, da sidstnævnte i sin sejrstale sendte skamros i retning af sin modstander:

»Knut Arild, du er vores partileder. Vi er utrolig stolte af dig, og jeg mener, du er Norges modigste politiker«.

Hele salen rejste sig op og sendte varm applaus i retning af de to rivaler. Det står endnu ikke klart, om Kjell Ingolf Ropstad selv vil gå efter formandsposten, eller om det bliver partiets anden næstformand, Olaug Bollestad, der tilhører samme fløj.

Det er et resultat, jeg har ønsket mig længe Erna Solberg

»Jeg vil ikke spekulere i det nu, det vigtigste er forhandlingerne om finansloven«, lød det fra Ropstad, da han sammen med Hareide og Bollestad gik til ledelsesmøde.

Forude står nu forhandlinger mellem Solbergs trekløverregering og KrF om at danne en borgerlig flertalsregering. En sådan har i en årrække været den norske landsmoders mål for norsk politik, mens store dele af Fremskrittspartiets bagland er skeptiske.

»Det er et resultat, jeg har ønsket mig længe«, sagde Erna Solberg og kaldte resultatet historisk. Hvad hun er klar til at give for at få KrF i regering, er et åbent spørgsmål.

Hvornår disse forhandlinger formelt indledes, står ikke klart. I første omgang samler interessen sig om finanslovsforhandlingerne, som har kørt på vågeblus i oktober på grund af KrF.

Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre var skuffet og forudser, at en flertalsregering vil betyde mere magt til regeringens seniorpartnere, Høyre og Fremskrittspartiet.