Kristne pilgrimme dræbt ved skudmassakre i Egypten

Mindst syv er dræbt ved angreb på kristne i Egypten. Bevæbnede mænd åbnede ild mod to busser med pilgrimme på vej til et koptisk kloster i ørkenen syd for den egyptiske hovedstad Kairo. Mindst 14 er såret.

Islamisk Stat har i en erklæring på gruppens hjemmeside taget skylden for angrebet.

Gruppen har ikke på nogen måde fremlagt beviser for, at den var involveret i angrebet på pilgrimmene. De var på vej til klosteret Saint Samuel i Minya provinsen omkring 260 kilometer syd for Kairo.

Angrebet skete næsten nøjagtigt samme sted, hvor 28 kristne blev dræbt af militante muslimer i 2017.

Ved angrebet sidste år skød islamisterne ofrene, efter at de én for én havde nægtet at afsværge deres kristne tro.

Den koptiske kirke i Egypten menes at være grundlagt af apostlen Markus. De fleste kristne egyptere er koptere, men de udgør kun omkring ti procent af landets godt 90 millioner indbyggere.

De kristne har været udsat for en række blodige angreb siden den folkelige opstand i Egypten mod præsident Hosni Mubarak i 2011.

Islamisk Stat har tidligere stået bag angreb mod sikkerhedsstyrker i Sinai og langs Egyptens skrøbelige grænse til Libyen. Gruppen har også stået bag angreb i Kairo, men i de seneste år langt mindste hyppigt end tidligere.

Præsident Abdel-Fattah el-Sissi, der har gjort økonomi og sikkerhed til sine to vigtigste prioriteter som leder, skrev fredag på Twitter, at fredagens angreb har til formål at ryste 'landets solide sammenhængskraft'. Han svor også, at han vil optrappe kampen mod terrorisme.

Angrebet kaster skygger over et af præsidentens vigtige projekter - Verdens Ungdomsforum - der indledes lørdag i Sharm el-Sheikh ved Det Røde Hav. Her samler den 63-årige egyptiske leder tusindvis af unge for at diskutere fremtiden.

ritzau