Rusland sejler i det skjulte farlig last gennem Storebælt

Et russisk våbenskib passerede i weekenden dansk farvand. Det var først, da skibet havde passeret Skagen, at det blev oplyst, at skibets last var farlig.

Det skriver Dagbladet Information.

Fartøjet ved navn Sparta III sejlede fra Sankt Petersborg i Rusland, og inden det nåede Skagen, havde det angivet at have almindeligt harmløst gods om bord.

Men nord for Skagen begyndte fartøjet at angive, at lasten var 'Cargo Hazard A (Major)'. Det er den højeste klassifikation for farligt gods.

På vej til Vietnam

Sparta III er angiveligt på vej til Haiphong i Vietnam.

Det er det russiske forsvarsministerium, der har chartret Sparta III. Skibet sejler ifølge Information våben for det statsejede russiske våbenfirma Oboronlogistika.

Forsvarets Operationscenter bekræfter forløbet over for Dagbladet Information.

»Jeg kan kun bekræfte de antagelser, du har«, siger den vagthavende ved Forsvarets Operationscenter, der overvåger de danske farvande.

»Vi kan se, at det er et handelsskib, et civilt cargoskib, der angiver at have kurs mod Vietnam«.

Den vagthavende fortæller, at fartøjet Sparta III »har været interessant i NATO-kredse«, inden det sejlede ind i dansk farvand.

Falske oplysninger er alvorligt problem

Informationerne om lasten blev givet via AIS-varslingssystemet.

AIS giver via radiosignaler oplysninger om blandt andet kurs, fart og destination til de omkringliggende skibe.

»Det er et alvorligt problem, hvis fartøjer passerer territorialfarvande under falske oplysninger«, siger Siemon Wezeman, seniorforsker i det svenske fredsforskningsinstitut SIPRI, til Information.

Han fortæller, at langt den største del af Ruslands våbeneksport nu udskibes fra Sankt Petersborg - og derfor bliver sejlet gennem de danske farvande.

Det er ifølge avisen ikke et enkeltstående tilfælde, at Sparta III har sejlet gennem danske farvande med forfalskede AIS-oplysninger, og i flere andre tilfælde har russiske skibe sejlet våben under dække af at være almindelig last.

Det kan blive nødvendigt for danske myndigheder at rejse sagen over for Rusland, siger Jørgen Staun, Ph.d. og lektor i international politik ved Forsvarsakademiet:

»Det vil så typisk være noget, de danske myndigheder påtaler, eller som udenrigsministeriet påtaler overfor Rusland«, siger Jørgen Staun.

Løbende russisk-vietnamesisk handel

Fartøjet Sparta III angiver, at det vil ankomme til Haiphong i Vietnam i slutningen af december.

»Vi ved, at der er etablerede kontrakter og nye kontrakter på vej mellem Rusland og Vietnam«, siger Siemon Wezeman fra SIPRI.

»Det er blandt andet tungt udstyr som pansrede køretøjer, tanks, antiluftskytssystemer. Vi registrerer hele tiden sejladser med våben til Vietnam«.

Vietnam har ifølge det russiske nyhedsbureau Tass afgivet ordrer på våben i Rusland for mere end 6,5 milliarder kroner, heriblandt ubåde, fly og tanks.

Ved langt de fleste sejladser er AIS ifølge Information angivet korrekt med farlig last om bord.

Det har for Information ikke været muligt at få en kommentar fra den russiske ambassade i Danmark. Den er lukket på grund af helligdag.

ritzau