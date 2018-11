Digital skat i EU i modvind: Danmark frygter Trump Forslag om særskat på digitale giganter i EU i modvind efter blandt andet hård dansk modstand.

EU’s plan om at beskatte digitale giganters omsætning med 3 procent mødte ny modstand, da EU’s finansministre tirsdag mødtes i Bruxelles.



Planen, som særligt Frankrig har været en varm fortaler for, kræver enstemmighed for at blive realiseret. Og en lille håndfuld lande med Danmark i spidsen modsætter sig fortsat særskatten. På mødet blev et tysk kompromisforslag derfor spillet ind: Man skal i stedet sætte fut på arbejdet for en global løsning i OECD, den internationale økonomiske samarbejdsorganisation. Og kun hvis det ikke lykkes at finde en løsning i OECD inden 2020, kommer EU’s særskat på bordet igen.

Det østrigske formandskab for EU håber, at det vil lykkes at få skabt enighed om en model, inden finansministrene skal mødes igen i december. Den franske finansminister, Bruno Le Maire, erklærer sig villig til at forfølge en global løsning, men insisterer på, at man på samme tid arbejder videre med EU-modellen. Til Financial Times siger han:

»Enten kan OECD finde en global løsning, eller også kan den ikke. Hvis ikke, så vil vi have EU-teksten til rådighed – klar og vedtaget, så den kan implementeres umiddelbart. Det er den franske position, og den vil ikke flytte sig yderligere. Vi har givet indrømmelser«.

EU vil gå solo med omstridt særskat for it-giganter

EU-Kommissionen går fortsat også efter en EU-model:

»Ambitiøse globale aftaler er vores præference, derfor deltager vi aktivt i arbejdet i OECD, men lad os være realistiske: En global aftale vil tage tid, derfor er det mere realistisk at lave en aftale på EU-niveau, og det vil også skabe momentum globalt«, siger Valdis Dombrovskis, viceformand i kommissionen.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, har prioriteret den digitale særskat højt, med henvisning til at borgerne i EU ikke kan forstå, hvorfor de digitale giganter betaler så lidt i skat. Eksempelvis betalte Facebook kun 0,03 procent i skat af sit overskud i EU-landene, viser beregninger fra socialdemokratiske partigruppe i EU-Parlamentet.

De digitale virksomheder undgår skattebetaling ved at rykke deres profit strategisk mellem EU-landene. EU-Kommissionen har vurderet, at særskatten, der er målrettet mod selskaber med en årlig omsætning på over 750 millioner euro i verden – herunder 50 millioner euro i EU – vil give en skatteindtægt på 5 milliarder euro årligt.

Den danske regering har sammen med blandt andet den svenske og irske regering kæmpet imod tiltaget. Finansminister Kristian Jensen har savnet svar på, hvordan omsætningsskatten ville ramme dem, der i forvejen betaler selskabsskat, og hvordan den ville spille sammen med andre omsætningsafgifter såsom moms, og hvordan den vil påvirke dobbeltbeskatningsaftaler.



Finansministeren gentog i går sin bekymring for, at en sådan omsætningsskat vil skade danske virksomheder. Kristian Jensen frygter en straf fra USA, som huser verdens største teknologivirksomheder, og derfor ville blive særligt hårdt ramt.

»Jeg tror, at den måde, som den digitale skat er blevet udlagt på – som målrettet mod amerikanske virksomheder – vil betyde, at der selvfølgelig vil være en reaktion fra USA. Hvilken modreaktion det bliver, ved jeg ikke. Vi skal naturligvis selv bestemme, men vi bør også overveje grundigt, om det er en god ide eller ej. Og når man ser på, hvor meget vi eksporterer til USA – så er det ikke nogen god ide at lave en skat målrettet mod, hvor forbruget er, frem for, hvor profitten laves«, siger Kristian Jensen.

Fordelen ved en løsning i OECD er, at EU ikke vil blive stillet ringere i konkurrencen med ikkeeuropæiske lande. En af ulemperne er, at det typisk tager mange år at finde enighed blandt 120 vidt forskellige lande. Flere lande i EU, herunder Frankrig, Storbritannien, Spanien og Italien, har allerede tilkendegivet, at de er parat til at handle på egenhånd og indføre særskatten nationalt, hvis der ikke kan findes enighed i en større kreds.