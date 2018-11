Stemmerne i Florida skal tælles om

Både valget af Floridas næste guvernør og senator er så tæt, at stemmesedlerne skal tælles op igen. Optællingen skal foregå på maskine.

Det meddeler Floridas statssekretær, Ken Detzner.

Delstatens lov kræver en omtælling, hvis resultatet er meget tæt.

Ved guvernørvalget har republikaneren Ron DeSantis fået mindre end 0,5 procentpoint flere stemmer end demokraten Andrew Gillum.

I kampen om, hvem der skal repræsentere Florida i det amerikanske senat, fører republikaneren Rick Scott over demokraten Bill Nelson - men med under 0,25 procentpoint.

Trump: En »skandale«

Præsident Donald Trump har også kommenteret Floridas tætte valg.

Han gentog fredag sin støtte til Rick Scott og sagde på et pressemøde, at regeringen i Washington kan ende med at blande sig.

»Pludselig finder de stemmer ud af ingenting«, hævdede Trump.

»Det, der foregår i Florida, er en skandale«.

Resultat senest torsdag

De endelige resultater af valget, der blev holdt tirsdag, skal ifølge nyhedsbureauet Reuters være klar senest torsdag.

Foruden senats- og guvernørvalget skal stemmerne formentlig også tælles om ved valget af delstatens landbrugskommissær.

Florida har ved flere tidligere valg haft afgørende betydning for udfaldet.

Det var her, at præsidentvalget i 2000 var så tæt, at det tog fem uger at afgøre, at republikaneren George W. Bush havde vundet over demokraten Al Gore.

ritzau