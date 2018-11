Israel under intens beskydning fra Gaza Raketterne har regnet ned over det sydlige Israel siden mandag. Landets forsvar har bombet mål i Gaza, hvor Hamas truer med at sende langtrækkende missiler af sted mod større israelske byer.

Sirenerne hyler atter i Israel. Siden mandag har palæstinenserne i Gaza affyret knap 400 raketter mod mål på den israelske side af grænsehegnet.

Det har foreløbig kostet en person livet og såret omkring 70 civile, skriver de israelske medier.

Blandt det ramte er en bus, der kørte med soldater nær grænsen ind til Gaza og blev ramt af en antitank-raket og en beboelsesblok, hvor en omkom, da et palæstinensisk missil slog ned i bygningen.

Foto: Adel Hana/AP Al Aqsa-stationen i Gaza rammes af en bombe under den gensidige beskydning mandag.

Landets forsvar har reageret ved at bombe mål i Gaza, tilhørende terrorbevægelserne Hamas og Islamisk Jihad. Blandt andet er Hamas’ tv-station Al Aqsa ramt af en bombe. Forinden var der affyret et varselsskud, hvilket fik stationen til at indstille udsendelserne. Nogle minutter senere blev bygningen ramt af en kraftig bombe.

Hamas: Vi vil ramme, hvor I ikke venter det

Omkring 100 mål i Gaza er ramt - hvilket ifølge nyhedsbureauet AP har fået Hamas’ væbnede styrker til proklamere, at man vil øge beskydningen af Israel, hvis ikke israelerne holder op med at ramme mål i Gaza. En repræsentant for Hamas, Abu Obeida, erklærer, at der nu sigtes mod byerne Ashdod og Beersheba.

»Det, der er sket, er hvad Israel plejer at vente. I de kommende timer vil noget, fjenden ikke forudser, ramme«, lyder advarslen fra Gaza.

Og de har rigeligt at sende af sted, frygter det israelske forsvar. Ifølge oberstløjtnant Jonathan Conricus, der er talsmand for Israels forsvar, kan de militante grupper i Gaza have oplagret over 20.000 raketter - heraf mellemdistanceraketter med en længere rækkevidde end dem, der hidtil er anvendt - og mortergranater.

Raketaffyringerne må standse og alle må udvise tilbageholdenhed. Nikolai Mladenov, FN’s fredskoordinator

Angrebene fra Gaza har fået de israelske myndigheder til at opfordre befolkningen i byerne nær grænsen til Gaza til at opholde sig i beskyttelsesrummene. Skolerne i områderne holder for en sikkerheds skyld også lukket og et kommunalvalg i Ashkelon-området er udsat indtil videre.

Foto: Tsafrir Abayov/AP Israelske brandmænd forsøger at bekæmpe flammerne efter palæstinensisk rakets nedslag i Sderot.

Israelske brandmænd forsøger at bekæmpe flammerne efter palæstinensisk rakets nedslag i Sderot. Foto: Tsafrir Abayov/AP

I Gaza har har Hamas oprettet vejspærringer og ifølge AP også forhindret nødhjælpsarbejdere, journalister og andre i at forlade området via grænseovergangene ind til Israel.

Selv om det israelske missilskjold, Jernkuplen, i løbet af i går fik ramt 100 palæstinensiske raketter, så kom flere hundrede igennem og slog ned på israelsk jord.

Tilsyneladende er palæstinensernes angreb udløst af et sammenstød søndag, hvor israelske specialstyrker blev afsløret under en rekognoscering inde i Gaza. Det endte i en ildkamp, hvor syv palæstinensere og en israeler blev slået ihjel.

FN-udsending maner til ro

Angrebene fra Gaza har fået FN’s koordinator for fredsprocessen, Nikolai Mladenov til sammen med Egypten at forsøge at få parterne til at overholde den våbenhvile, de tidligere har indgået.