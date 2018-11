May har fået regeringens opbakning til Brexit-udkast

Så blev døren til Downing Street nummer 10 endelig åbnet, og ud kom premierminister Theresa May med meddelelsen om, at hendes bagland i regeringen bakker op om Brexit-aftalen.

»Med denne aftale lever vi op til det, de britiske vælgere stemte for i 2016«, sagde Theresa May her til aften efter det over fem timer lange hastemøde.

May og hendes regering har siden klokken 15:00 dansk tid siddet i mødet, hvor de har diskuteret de mange detaljer i den over 585 sider lange skilsmisseaftale mellem Storbritannien og EU. Aftalen blev endeligt forhandlet på plads i går mellem Theresa May og EU-forhandlerne.

Mødet er nu afsluttet med en yderst kort udmelding fra Theresa May, som blandt andet fortalte, at beslutningerne ikke var nemme, men afgørende.

»Dette er et vigtigt skridt, der giver os mulighed for at se fremad og formulere en endelig aftale«, sagde hun.

May har langt endnu

Lidt senere i aften skal May mødes med Arlene Foster, som er lederen for det nordirske støtteparti, DUP. Her skal Foster forelægges Brexit-aftalen, som hun indtil videre har været skeptisk overfor.

Selvom det er en sejr på vejen ud af EU for Theresa May, er der langt endnu. Næste skridt er, at aftalen skal godkendes i det britiske parlament, hvilket formentlig bliver en hård omgang, da flere har været kritiske over for aftalen.

Herhjemme udtrykker statsminister Lars Løkke Rasmussen lettelse over Theresa Mays udmelding.

Grønt lys! Lettet over, at den britiske regering nu har nikket til den aftale, vores forhandlere blev enige om i går. Det er afgørende for vores og resten af EU's borgere og virksomheder. Nu skal vi nærlæse teksterne og forhåbentligt snart give hånd på en solid aftale. #dkpol — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) 14. november 2018





Melding fra Bruxelles

Kun kort tid efter Mays udmelding foran Downing Street 10 i London præsenterer EU’s chefforhandler, Michel Barnier, nogle punkter fra Brexit-aftalen på et længere pressemøde i Bruxelles. Han fortæller blandt andet, at briterne fremadrettet skal kunne leve det samme liv, som de indtil nu har levet.

»Vi skal tage højde for konsekvenserne for Brexit på fem områder og først og fremmest borgernes rettigheder«, sagde han.

Michel Barnier kalder aftalen mellem EU og Storbritannien for et »ambitiøst partnerskab«, hvor han fremhæver, at der bliver taget højde for grænser og handel, så varerne fortsat kan cirkulere. Han varsler en ny aftale for fiskeri, som han ikke uddyber nærmere end det. Men han nævner, at der kommer til at være andre samarbejdsområder vedrørende sikkerhed og udenrigspolitik, som skal drøftes på plads.

»Der er stadig meget arbejde foran os, og vejen er endnu lang med svære udfordringer«, sagde Michel Barnier.

Opdateres.