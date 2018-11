Fiskere sagsøger verdens olieselskaber: Krabbekød er fyldt med nervegift

Californiens krabbefiskere er så vrede over klimaforandringer, at de har kastet sig ud i en kamp mod nogle af verdens største energiselskaber.

Onsdag anlagde organisationen PCFFA, der organiserer fiskere ved stillehavskysten, sag mod 30 energiselskaber ved en californisk domstol. Fiskernes påstand: I mindst 50 årtier har selskaberne – herunder giganter som Chevron, Exxon, BP og Shell – vidst, at brugen af olie, gas og kul var direkte medvirkende til klimaforandringerne.

Selskaberne burde ifølge sagsanlægget have forsøgt at opdyrke nye energikilder og begrænse udledningen af drivhusgasser. I stedet kastede de sig ud i et koordineret forsøg på at mørklægge udviklingen, lyder påstanden.

»De sagsøgte skjulte farerne, prøvede at underminere bred støtte til regulering af drivhusgasser og indledte massive kampagner for at understøtte den stadigt stigende brug af deres produkter«, lyder anklagen.

Minder om tobakskrigen

Ordene minder påfaldende om de anklager, der for 25 år siden ramte den amerikanske tobaksbranche. ’Big Tobacco’, som branchen kaldes, blev også beskyldt for at kende sandheden og dække over den. Denne gang er det bare ikke individets ve og vel, der har fået sagen til at rulle, men hele planetens – symboliseret ved de velsmagende skaldyr langs stillehavskysten.



Når vandet bliver varmere, betyder det blandt andet, at visse algevækster blomstrer. Algerne udvikler kraftige nervegifte, der trænger ind i krabbekødet. Og videnskabelige studier har advaret om, at flere krabbearter generelt er meget sårbare over for stigende vandtemperaturer.

Californiens myndigheder har de seneste fire år flere gange lukket krabbefiskeriet i bestemte områder på grund af giftrisikoen, hedder det i sagsanlægget. Værst var det i 2015, da sæsonstarten måtte rykkes fire måneder fra november til marts.

Senest har delstatens myndigheder i denne måned advaret om, at man kan blive syg eller endda dø af at spise krabbeindmad. Derfor er det meget vigtigt, at man skiller sig af med indmaden samt eventuelt kogevand.

Krabbefiskeriet ved vestkysten er en industri, der alene i Californien omsætter for en halv milliard kroner om året for den vigtigste art, Dungeness-taskekrabbe. Og fiskerne holder energiselskaberne direkte ansvarlige for, at industrien er i krise.

»Vi er ude at fiske hele tiden, og det er tydeligt, at havene bliver varmere«, siger John Beardon, der fisker taskekrabber i det nordlige Californien, til Inside Climate News. »Det er noget skidt for krabber og for flere fisk, og det er skidt for dem af os, der lever af at være på vandet. De sidste tre år har været virkelig slemme«.



En bølge af sagsanlæg

Sagsanlægget er blot det seneste i en række i USA siden 2015. Blandt andet har en række byer som New York og San Francisco anlagt sag mod forskellige grupper af energiselskaber for at have forårsaget havstigninger.



Det seneste sagsanlæg er dog det første, hvor en amerikansk brancheforening går i kødet på olie-, gas- og kulindustrien.

Nogle gange afvises sagerne. Det skete blandt andet i 2018, da to sager anlagt af byerne San Francisco og Oakland blev afvist af en dommer. Han var enig i problemet, men mente, at det var for stort til at kunne blive afgjort ved en lokal domstol.



Der har endnu ikke været kommentarer fra energisektoren til krabbefiskernes sagsanlægget. Men da sagerne i juni blev afvist, skrev olieselskabet Chevron i en pressemeddelelse, at »pålidelig og økonomisk overkommelig energi ikke er en plage, men en nødvendighed«:



»At bruge sagsanlæg til at bagvaske de mænd og kvinder, der skaffer den energi, vi alle har brug for, er hverken ærligt eller konstruktivt«, lød det her fra olieselskabets chefjurist, R. Hewitt Pate.