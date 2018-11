Kritikere til May: Glem det. Du får aldrig vedtaget din Brexit-aftale. Den er død.

Præcis der, hvor Theresa May stod for mere end to år siden og sagde, at nu ville hun være Storbritanniens næste premierminister, stod hendes største kritiker, den ultrakonservative Jacob Rees-Mogg, torsdag og krævede hendes afgang. Nu var det alvor, ikke bare ord.

Samtidig forlød det ifølge BBC fra Mays regeringskontor, Downing Street 10, at hun ikke havde tænkt sig at give sig uden kamp. Mistillidsvotum eller ej.

Stedet var foran Skt. Stephens Kapel, ved indgangen til parlamentet.

Premierminister Theresa Mays politiske liv blev torsdag sat endnu mere under pres, end det hidtil har været. Og det siger ikke så lidt. Alene torsdag forlod endnu en flok ministre hendes regering, og hun er blevet stadig mere isoleret og presset af både Remainers, dem, der helst ville være blevet i EU, og af Brexiteers, dem, der hele tiden har villet ud. Koste, hvad det vil.

May har hele tiden været i mindretal og har den ene måned måttet danne flertal med Remainers, den næste med Brexiteers. Det hele inden for rammerne af Det Konservative Parti, støttet af det lille nordirske unionistparti DUP. Og hele tiden under truslen om at blive afsat, en trussel, som især er kommet fra Brexiteers-fløjen med tidligere udenrigsminister Boris Johnson og Jacob Rees-Mogg i spidsen.

Indtil torsdag middag var det blevet ved truslen, men lidt før klokken 14 blev det bekræftet, at Jacob Rees-Mogg havde indleveret sit mistillidsvotum til Theresa May til den konservative gruppeformand, Graham Brady. Og flere fulgte efter.

Lidt efter klokken 14.30 gik Rees-Mogg ud af Skt. Stephens Kapel og afviste, at han var i gang med et kup mod Theresa May.

»Et kup er, når man bruger ulovlige metoder. Dette er helt efter reglerne«, sagde Rees-Mogg.

Han skal dog have 47 med sig, før det udløser en tillidsafstemning i den konservative gruppe på 315 medlemmer. Dem havde han ikke torsdag, men han regnede med, at de ville komme i løbet af de næste dage, ellers vil det være et nederlag for ham selv, sagde Rees-Mogg.

Hvis det når så langt, at der rent faktisk bliver udskrevet en tillidsafstemning om Theresa Mays mandat, skal hun, for at overleve politisk, have halvdelen af gruppen på sin side. Det er 158. Det er et opnåeligt flertal. Og vinder hun en sådan tillidsafstemning, er hun sikret i 12 måneder, skriver The Guardian.

Noget helt andet er at sikre flertal for Brexit-aftalen. Her skal hun bruge 320, og det ser på nuværende tidspunkt mere end svært ud.

Få minutter før Rees-Mogg trådte frem, havde Theresa May forladt parlamentet efter tre timers ret ensidig Brexit-debat. Ensidig forstået på den måde, at det stod soleklart, at kun Theresa May og ganske få andre stod frem og støttede aftalen. For eksempel gik der 58 minutter, før der var en, der tog ordet for at sige, at han støttede sin premierminister og partiformand. Det var den konservative backbencher Peter Bottomly.

Ellers var melodien den samme hele vejen igennem: Aftalen er dødfødt, og Theresa May bør enten gå tilbage til EU – det var mange konservatives råd – eller udskrive en ny folkeafstemning – det var rådet fra mange Labour-medlemmer.

Inden han gik ind til sine allierede i den stærkt EU-kritiske ERG-gruppe, European Research Group, tog Jacob Rees-Mogg ordet direkte til Theresa May og tiltalte hende, som man gør i parlamentet, med ’min ærværdige ven’.



»Og hun er indiskutabelt ærværdig«, sagde han, inden han beskyldte hende for at lyve om toldunionen, om at varetage britiske interesser og om forholdet til EU-Domstolen.