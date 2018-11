Her er de 5 vigtigste elementer Skilsmisseaftalen mellem EU og Storbritannien sikrer et tæt forhold efter Brexit med et fælles toldområde.

Forhandlerne fra EU og Storbritannien er enedes om vilkårene for den første skilsmisseaftale i unionens historier. Over 585 sider beskrives de vilkår, der nu skal have politiske opbakning på begge sider af den Engelske Kanal for at blive til virkelighed.

Nedenunder er 5 af de vigtigste elementer i aftalen, der sikrer »Storbritanniens velordnede udtræden af unionen«.

En forsinket afsked

Storbritannien udtræder af EU 29. marts 2019, men parterne har aftalt en overgangsperiode til udgangen af 2020, hvor Storbritannien i forhold til pligter og rettigheder bliver behandlet som EU-medlem - dog med den væsentlige forskel, at briterne ikke længere er en del af EU-institutionerne eller har indflydelse på unionens beslutninger.

Fakta Tidslinje for Brexit Søndag 25. november: EU's stats- og regeringschefer holder ekstraordinært topmøde for at godkende aftalen. Starten af december: Det britiske parlament skal godkende eller forkaste aftalen. Forkaster de, er spillet åbent igen. Januar eller februar: EU-parlamentet skal godkende en eventuel aftale. 29. marts 2019: Storbritannien udtræder af EU. 31. december 2020: Overgangsperioden for briternes udtræden af EU slutter.

Overgangsperioden kan forlænges en enkelt gang, hvis det bliver gensidigt aftalt inden 1. juli 2020, for en endnu ikke defineret periode.

Penge og rettigheder

Storbritannien skal betale for de forpligtelser, landet har indgået som EU-medlem, så de 27 øvrige medlemslande ikke skal betale mere som følge af Brexit. Regningen bliver på mindst 40 milliarder euro, omkring 300 milliarder kroner.

Der bor omkring 3 millioner EU-borgere i Storbritannien og omkring 1 millioner briter i andre EU-lande. Skilsmisseaftalen sikrer, at disse borgere kan fortsætte deres liv med samme rettigheder.

Fælles toldområde

Hjørnestenen i skilsmisseaftalen er oprettelsen af et fælles midlertidigt toldområde, der skal sikrer, at der ikke kommer nogen hård grænse på den kommende EU-grænse mellem Nordirland og Irland.

Storbritannien og i særdeleshed Nordirland vil være bundet til »fuld tilpasning« efter nuværende og kommende EU-regler, men vil fortsat have adgang til det indre marked for varer.

Ligesom i dag skal briterne opkræve told fra varer, der kommer udenfor EU, og der vil ikke være tariffer på varer mellem EU og Storbritannien. Der vil stadig være tjek af varer, men det vil så vidt muligt foregå decentralt for eksempel hos producenter og importerer.

For at sikre fair konkurrence mellem virksomheder på begge sider af Den Engelske, forpligter Storbritannien sig til at overholde minimumsstandarder vedrørende statsstøtte, arbejdstagerrettigheder, miljø og skat.

Denne del af aftalen om det fælles toldområde er kendt som bagstopperen. Det er en forsikringsordning, som kun skal træde i kraft, hvis man ikke inden overgangsperiodens udløb har formået at blive enige om en omfattende handelsaftale, som kan træde i stedet.

En såkaldt Fælles Komite bestående af medlemmer, der er udpeget af henholdsvis EU og Storbritannien, skal vurdere, om det er lykkedes at finde en aftale, som aflyser behovet for at tage bagstopperen i brug.



Et kig ind i fremtiden

Den indgåede aftale vedrører i princippet kun selve skilsmissen fra EU, men som det hedder i EU’s skilsmisseparagraf, artikel 50 i traktaten, skal aftalen indgås »under hensyn til rammen for dens fremtidige forbindelser med Unionen«.

Parterne er indtil videre blevet enige om en politisk erklæring på knap 7 sider om rammen for det fremtidige forhold. De kommende dage vil partnerne føje yderligere til den politiske erklæring, som skal forhandles på plads, når Storbritannien formelt udtræder af unionen 29. marts 2019.

I følge EU-diplomater skal man se aftalen om det fælles toldområde som basissen for det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien. Det vil sige, at EU og Storbritannien også efter skilsmissen vil have et meget meget tæt samarbejde med fælles regler og forpligtelser.